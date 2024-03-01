Болгарія стане основним маршрутом для російського газу до ЄС та України в 2025 році
Київ • УНН
У 2025 році газопровід "Балканський потік" через Болгарію стане головним маршрутом постачання російського газу до Європейського Союзу та України після того, як транзит через Україну буде припинений.
У 2025 році Болгарія стане головним шляхом імпорту російського газу до країн Європейського союзу та України. Про це повідомляє Еuractiv, передає УНН.
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За інформацією, газопровід "Балканський потік" через територію Болгарії стане основним маршрутом постачання російського газу, оскільки планується припинення транзиту через Україну наприкінці поточного року.
Додамо
За даними Європейської комісії, з початку вторгнення рф в Україну імпорт російського газу в ЄС впав з понад 50% до 15% минулого року.
Загалом, лише 9% російського газу до ЄС постачається по трубопроводах, в той час як решта — у формі скрапленого газу.
Відтак після зупинення українського газового коридору понад 90% поставок газу до Європи і України повинні будуть пройти через Болгарію.
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