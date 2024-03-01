Болгария станет основным маршрутом для российского газа в ЕС и Украину в 2025 году
Киев • УНН
В 2025 году газопровод "Балканский поток" через Болгарию станет главным маршрутом поставки российского газа в Европейский Союз и Украину после того, как транзит через Украину будет прекращен.
В 2025 году Болгария станет главным путем импорта российского газа в страны Европейского союза и Украину. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.
Детали
По информации, газопровод "Балканский поток" через территорию Болгарии станет основным маршрутом поставки российского газа, поскольку планируется прекращение транзита через Украину в конце текущего года.
Добавим
По данным Европейской комиссии, с начала вторжения рф в Украину импорт российского газа в ЕС упал с более 50% до 15% в прошлом году.
В общем, только 9% российского газа в ЕС поставляется по трубопроводам, в то время как остальные - в форме сжиженного газа.
Поэтому после остановки украинского газового коридора более 90% поставок газа в Европу и Украину должны будут пройти через Болгарию.
Болгария станет основным маршрутом для российского газа в ЕС и Украину в 2025 году
В 2025 году газопровод "Балканский поток" через Болгарию станет главным маршрутом поставки российского газа в Европейский Союз и Украину после того, как транзит через Украину будет прекращен.
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