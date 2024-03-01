Болгария станет основным маршрутом для российского газа в ЕС и Украину в 2025 году

В 2025 году Болгария станет главным путем импорта российского газа в страны Европейского союза и Украину. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.

Детали

По информации, газопровод "Балканский поток" через территорию Болгарии станет основным маршрутом поставки российского газа, поскольку планируется прекращение транзита через Украину в конце текущего года.

Добавим

По данным Европейской комиссии, с начала вторжения рф в Украину импорт российского газа в ЕС упал с более 50% до 15% в прошлом году.

В общем, только 9% российского газа в ЕС поставляется по трубопроводам, в то время как остальные - в форме сжиженного газа.

Поэтому после остановки украинского газового коридора более 90% поставок газа в Европу и Украину должны будут пройти через Болгарию.