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Болгария станет основным маршрутом для российского газа в ЕС и Украину в 2025 году

Болгария станет основным маршрутом для российского газа в ЕС и Украину в 2025 году

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 00:09  •  4481 просмотра

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В 2025 году газопровод "Балканский поток" через Болгарию станет главным маршрутом поставки российского газа в Европейский Союз и Украину после того, как транзит через Украину будет прекращен.

В 2025 году Болгария станет главным путем импорта российского газа в страны Европейского союза и Украину. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.

Детали

По информации, газопровод "Балканский поток" через территорию Болгарии станет основным маршрутом поставки российского газа, поскольку планируется прекращение транзита через Украину в конце текущего года.

Добавим

По данным Европейской комиссии, с начала вторжения рф в Украину импорт российского газа в ЕС упал с более 50% до 15% в прошлом году.

В общем, только 9% российского газа в ЕС поставляется по трубопроводам, в то время как остальные - в форме сжиженного газа.

Поэтому после остановки украинского газового коридора более 90% поставок газа в Европу и Украину должны будут пройти через Болгарию.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bolgariyaБолгария
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
Болгарія стане основним маршрутом для російського газу до ЄС та України в 2025 році
Bulgaria will become the main route for russian gas to the EU and Ukraine in 2025
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