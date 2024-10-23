Боксер Олександр Усик в образі “Хітмана” з'явився на пресконференцію з Ф'юрі

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 9470 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 23917 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 42954 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79052 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65204 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77969 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93381 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87265 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176614 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101130 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12642 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14233 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21937 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 8104 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 5442 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 23916 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176614 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332979 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266473 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 42954 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17681 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22836 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28563 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49404 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Боксер Олександр Усик в образі “Хітмана” з'явився на пресконференцію з Ф'юрі

Київ • УНН

 • 22244 перегляди

Український боксер Олександр Усик прийшов на пресконференцію з Тайсоном Ф'юрі в костюмі Агента 47 з гри "Хітман". Він вийшов під саундтрек гри та приніс валізу з плакатами для підпису Ф'юрі.

Боксер Олександр Усик в образі “Хітмана” з'явився на пресконференцію з Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик в образі Агента 47 із культової гри "Хітман" з'явився на пресконференцію з Тайсоном Ф'юрі. Усик вийшов в одязі, який носить головний герой культової гри, під саундтрек "Ave Maria", яка лунає у відеогрі, передає УНН.

Деталі

На пресконференцію Олександр Усик вийшов у чорному костюмі, білій сорочці, червоній краватці та шкіряних рукавичках, що є відмінною рисою головного героя серії комп'ютерних ігор "Хітман", який є професійним кілером, відомим під ім'ям Агент 47.

Також особливістю головного героя є те, що він пострижений наголо, що саме і повторив Усик, попередньо поголившись наголо.

Свій образ Усик опублікував в соцмережі Instagram, підписавши пост: "Я не залишу тебе у спокої. Ніколи".

Усик вийшов на пресконференцію під пісню "Ave Maria", яка є саундтреком до гри.

У трейлері до гри "Hitman Freelancer", Агент 47 показаний із валізою в руках. Усик також вийшов із валізою на пресконференцію, під час якої дістав із валізи два плакати та підійшов до Ф’юрі, щоб той їх підписав. Згодом Усик показав плакати, на якому було зображено фото з останнього бою.

Нагадаємо

Бій-реванш між абсолютним чемпіоном у гевівейті Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Спорт
Ер-Ріяд
Саудівська Аравія
Україна
Олександр Усик
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57