Боксер Олександр Усик в образі “Хітмана” з'явився на пресконференцію з Ф'юрі
Київ • УНН
Український боксер Олександр Усик прийшов на пресконференцію з Тайсоном Ф'юрі в костюмі Агента 47 з гри "Хітман". Він вийшов під саундтрек гри та приніс валізу з плакатами для підпису Ф'юрі.
Український боксер Олександр Усик в образі Агента 47 із культової гри "Хітман" з'явився на пресконференцію з Тайсоном Ф'юрі. Усик вийшов в одязі, який носить головний герой культової гри, під саундтрек "Ave Maria", яка лунає у відеогрі, передає УНН.
Деталі
На пресконференцію Олександр Усик вийшов у чорному костюмі, білій сорочці, червоній краватці та шкіряних рукавичках, що є відмінною рисою головного героя серії комп'ютерних ігор "Хітман", який є професійним кілером, відомим під ім'ям Агент 47.
Також особливістю головного героя є те, що він пострижений наголо, що саме і повторив Усик, попередньо поголившись наголо.
Свій образ Усик опублікував в соцмережі Instagram, підписавши пост: "Я не залишу тебе у спокої. Ніколи".
Усик вийшов на пресконференцію під пісню "Ave Maria", яка є саундтреком до гри.
У трейлері до гри "Hitman Freelancer", Агент 47 показаний із валізою в руках. Усик також вийшов із валізою на пресконференцію, під час якої дістав із валізи два плакати та підійшов до Ф’юрі, щоб той їх підписав. Згодом Усик показав плакати, на якому було зображено фото з останнього бою.
Нагадаємо
Бій-реванш між абсолютним чемпіоном у гевівейті Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії.