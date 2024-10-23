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Боксер Александр Усик в образе "Хитмана" появился на пресс-конференцию с Фьюри

Боксер Александр Усик в образе "Хитмана" появился на пресс-конференцию с Фьюри

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 18:32  •  5324 просмотра

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Украинский боксер Александр Усик пришел на пресс-конференцию с Тайсоном Фьюри в костюме Агента 47 из игры «Хитман». Он вышел под саундтрек игры и принес чемодан с плакатами для подписи Фьюри.

Украинский боксер Александр Усик в образе Агента 47 из культовой игры "Хитман" появился на пресс-конференцию с Тайсоном Фьюри. Усик вышел в одежде, которую носит главный герой культовой игры, под саундтрек "Ave Maria", которая звучит в видеоигре, передает УНН.

Детали

На пресс-конференцию Александр Усик вышел в черном костюме, белой рубашке, красном галстуке и кожаных перчатках, что является отличительной чертой главного героя серии компьютерных игр "Хитман", который является профессиональным киллером, известным под именем Агент 47.

Также особенностью главного героя является то, что он пострижен наголо, что как раз и повторил Усик, предварительно побрившись наголо.

Свой образ Усик опубликовал в соцсети Instagram, подписав пост: "Я не оставлю тебя в покое. Никогда".

Усик вышел на пресс-конференцию под песню "Ave Maria", которая является саундтреком к игре.

В трейлере к игре "Hitman Freelancer", Агент 47 показан с чемоданом в руках. Усик также вышел с чемоданом на пресс-конференцию, во время которой достал из чемодана два плаката и подошел к Фьюри, чтобы тот их подписал. Впоследствии Усик показал плакаты, на котором было изображено фото с последнего боя.

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Напомним,

Бой-реванш между абсолютным чемпионом в хевивейте Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

спорт
er-riyadЭр-Рияд
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
ukrainaУкраина
oleksandr-usykАлександр Усик