Бої за Мирноград: окупанти ховалися у вигрібній ямі, але ЗСУ їх знайшли і знищили

російські окупанти у Мирнограді знайшли місце, де намагались сховатись від Сил оборони України - вигрібній ямі. Але це не врятувало їх від відплати, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Деталі

Як зазначили у ДШВ, росіяни вже шість місяців штурмують Мирноград та намагаються знайти слабкі місця в обороні міста.

Попри постійний тиск, Сили оборони утримують Мирноград, зриваючи плани противника. Наразі ситуація у Мирнограді залишається складною. Зосередивши навколо Мирнограду більше ніж 10 підрозділів, росіяни продовжують накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях міста - заявили військові.

Там додали: під час однієї з операцій бійці Сил оборони виявили росіян на території фермерського господарства.

Цю локацію противник намагався використати для накопичення сил, подальшого перерізання нашої логістики та здійснення диверсійних дій у тилу позицій Сил оборони. Для маскування кілька груп окупантів тривалий час з певною періодичністю використовували інженерні комунікації об’єкту - вигрібні ями - йдеться в повідомленні.

Бійці ДШВ виявили і знищили окупантів.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби на лінії фронту зафіксовано 161 бойове зіткнення. Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління БПЛА противника.