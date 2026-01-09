Бої за Мирноград: окупанти ховалися у вигрібній ямі, але ЗСУ їх знайшли і знищили
Київ • УНН
російські окупанти у Мирнограді намагалися сховатися у вигрібній ямі, але були виявлені та знищені українськими десантниками. Сили оборони утримують Мирноград, зриваючи плани ворога.
російські окупанти у Мирнограді знайшли місце, де намагались сховатись від Сил оборони України - вигрібній ямі. Але це не врятувало їх від відплати, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
Деталі
Як зазначили у ДШВ, росіяни вже шість місяців штурмують Мирноград та намагаються знайти слабкі місця в обороні міста.
Попри постійний тиск, Сили оборони утримують Мирноград, зриваючи плани противника. Наразі ситуація у Мирнограді залишається складною. Зосередивши навколо Мирнограду більше ніж 10 підрозділів, росіяни продовжують накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях міста
Там додали: під час однієї з операцій бійці Сил оборони виявили росіян на території фермерського господарства.
Цю локацію противник намагався використати для накопичення сил, подальшого перерізання нашої логістики та здійснення диверсійних дій у тилу позицій Сил оборони. Для маскування кілька груп окупантів тривалий час з певною періодичністю використовували інженерні комунікації об’єкту - вигрібні ями
Бійці ДШВ виявили і знищили окупантів.
Нагадаємо
Впродовж минулої доби на лінії фронту зафіксовано 161 бойове зіткнення. Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління БПЛА противника.