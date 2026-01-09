Бої за Мирноград: окупанти ховалися у вигрібній ямі, але ЗСУ їх знайшли і знищили

$42.990.27
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 5494 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 9268 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 7078 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 10644 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 12379 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 20578 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
06:46 • 23580 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 71554 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 59826 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT9 січня, 03:02 • 23920 перегляди
Комбінована атака на Київ: 4 загиблих, 19 постраждалих, пошкодження інфраструктури9 січня, 03:31 • 5306 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні07:00 • 25709 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС07:16 • 18306 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 15423 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 44071 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 71549 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 47396 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 70185 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 96631 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 51325 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 54079 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 76357 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 94958 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 135767 перегляди
Бої за Мирноград: окупанти ховалися у вигрібній ямі, але ЗСУ їх знайшли і знищили

Київ • УНН

 • 24 перегляди

російські окупанти у Мирнограді намагалися сховатися у вигрібній ямі, але були виявлені та знищені українськими десантниками. Сили оборони утримують Мирноград, зриваючи плани ворога.

Бої за Мирноград: окупанти ховалися у вигрібній ямі, але ЗСУ їх знайшли і знищили

російські окупанти у Мирнограді знайшли місце, де намагались сховатись від Сил оборони України - вигрібній ямі. Але це не врятувало їх від відплати, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Деталі

Як зазначили у ДШВ, росіяни вже шість місяців штурмують Мирноград та намагаються знайти слабкі місця в обороні міста.

Попри постійний тиск, Сили оборони утримують Мирноград, зриваючи плани противника. Наразі ситуація у Мирнограді залишається складною. Зосередивши навколо Мирнограду більше ніж 10 підрозділів, росіяни продовжують накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях міста 

- заявили військові.

Там додали: під час однієї з операцій бійці Сил оборони виявили росіян на території фермерського господарства.

Цю локацію противник намагався використати для накопичення сил, подальшого перерізання нашої логістики та здійснення диверсійних дій у тилу позицій Сил оборони. Для маскування кілька груп окупантів тривалий час з певною періодичністю використовували інженерні комунікації об’єкту - вигрібні ями

- йдеться в повідомленні.

Бійці ДШВ виявили і знищили окупантів.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби на лінії фронту зафіксовано 161 бойове зіткнення. Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління БПЛА противника.

Євген Устименко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
79-та окрема десантно-штурмова бригада (Україна)
Мирноград