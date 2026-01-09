Бои за Мирноград: оккупанты прятались в выгребной яме, но ВСУ их нашли и уничтожили

российские оккупанты в Мирнограде нашли место, где пытались спрятаться от Сил обороны Украины - выгребной яме. Но это не спасло их от возмездия, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Детали

Как отметили в ДШВ, россияне уже шесть месяцев штурмуют Мирноград и пытаются найти слабые места в обороне города.

Несмотря на постоянное давление, Силы обороны удерживают Мирноград, срывая планы противника. Сейчас ситуация в Мирнограде остается сложной. Сосредоточив вокруг Мирнограда более 10 подразделений, россияне продолжают накапливать силы на юге и северо-восточных окраинах города - заявили военные.

Там добавили: во время одной из операций бойцы Сил обороны обнаружили россиян на территории фермерского хозяйства.

Эту локацию противник пытался использовать для накопления сил, дальнейшего перерезания нашей логистики и осуществления диверсионных действий в тылу позиций Сил обороны. Для маскировки несколько групп оккупантов длительное время с определенной периодичностью использовали инженерные коммуникации объекта - выгребные ямы - говорится в сообщении.

Бойцы ДШВ обнаружили и уничтожили оккупантов.

Напомним

За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 161 боевое столкновение. Силы обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА противника.