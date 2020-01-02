Bloomberg: зміцнення гривні створює бюджетну головну біль для України

КИЇВ. 2 січня. УНН. Не дивлячись на те, що зростання в 16,5% в співвідношенні гривні до долару допоміг Україні скоротити інфляцію і утримати частину працівників від пошуку більш високооплачуваної роботи за кордоном, це скоротило і цінність доходів від експорту, на які покладається уряд. Про це йдеться в статті видання Bloomberg, передає УНН.