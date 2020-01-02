Bloomberg: зміцнення гривні створює бюджетну головну біль для України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Не дивлячись на те, що зростання в 16,5% в співвідношенні гривні до долару допоміг Україні скоротити інфляцію і утримати частину працівників від пошуку більш високооплачуваної роботи за кордоном, це скоротило і цінність доходів від експорту, на які покладається уряд. Про це йдеться в статті видання Bloomberg, передає УНН.
Так, відзначають аналітики, бюджет 2019 року грунтувався на середньому обмінному курсі в 28,2 гривень за долар, який згодом був змінений до 26,4. У понеділок курс становив 23,8, що призвело до розриву в 39 мільярдів гривень (1,6 мільярда доларів) між прогнозами доходів і фактично зібраної сумою.
Уряд в цьому місяці попросив Міністерство фінансів скоротити деякі витрати на розвиток. Тим часом, державну компанію НАК "Нафтогаз України" зобов'язали виплатити наперед 13 млрд грн дивідендів і інших платежів, запланованих на 2020 рік.
Згідно автору статті, в той час як міністр фінансів Оксана Маркарова запевняє парламент в тому, що будь-яка нестача "повністю під контролем" і не призведе до скорочення витрат, є сумніви, що цього вдасться уникнути.
Зростання гривні, пише видання, було викликане "іноземним апетитом до вкрай дохідного державного боргу", він також турбує орієнтовані на експорт галузі, включаючи сільське господарство і металургію.
Союзники Президента Володимира Зеленського звинувачують Нацбанк в збереженні високої процентної ставки замість того, щоб стримувати гривню. Хоча в останні місяці вартість кредитів була знижена, банк заявляє, що занадто швидке скорочення ставки призведе до нестійкого економічного зростання. НБУ також підтримує гнучку валютну політику.
Як повідомляв УНН, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, підбиваючи підсумки року, зазначив, що на його думку Нацбанк вів занадто жорстку монетарну політику - висока ставка і малий обсяг викупу долара, що призвело до більш швидкого зміцнення гривні, ніж могло би бути.