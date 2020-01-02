Bloomberg: укрепление гривни создает бюджетную головную боль для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Несмотря на то, что рост в 16,5% в соотношении гривны к доллару помог Украине сократить инфляцию и удержать часть работников от поиска более высокооплачиваемой работы за рубежом, это сократило и ценность доходов от экспорта, на которые полагается правительство. Об этом говорится в статье издания Bloomberg, передает УНН.
Так, отмечают аналитики, бюджет 2019 года основывался на среднем обменном курсе в 28,2 гривен за доллар, который впоследствии был изменен до 26,4. В понедельник курс составлял 23,8, что привело к разрыву в 39 миллиардов гривен (1,6 миллиарда долларов) между прогнозами доходов и фактически собранной суммой.
Правительство в этом месяце попросило Министерство финансов сократить некоторые расходы на развитие. Между тем, государственную компанию НАК "Нафтогаз Украины" обязали выплатить заранее 13 млрд грн дивидендов и других платежей, запланированных на 2020 год.
Согласно автору статьи, в то время как министр финансов Оксана Маркарова уверяет парламент в том, что любая нехватка "полностью под контролем" и не приведет к сокращению расходов, есть сомнения, что этого удастся избежать.
Рост гривны, пишет издание, был вызван "иностранным аппетитом к крайне доходному государственному долгу", он также беспокоит ориентированные на экспорт отрасли, включая сельское хозяйство и металлургию.
Союзники Президента Владимира Зеленского обвиняют Нацбанк в сохранении высокой процентной ставки вместо того, чтобы сдерживать гривну. Хотя в последние месяцы стоимость кредитов была снижена, банк заявляет, что слишком быстрое сокращение ставки приведет к неустойчивому экономического роста. НБУ также поддерживает гибкую валютную политику.
Как сообщал УНН, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, подводя итоги года, отметил, что по его мнению Нацбанк вел слишком жесткую монетарную политику - высокая ставка и малый объем выкупа доллара, что привело к более быстрому укреплению гривны, чем могло бы быть.