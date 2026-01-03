$42.170.18
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 115729 перегляди
Зеленський робить ставку на дрони: Федоров стане міністром оборони, Буданов очолить Офіс Президента - Bloomberg

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Президент Зеленський запропонував Михайла Федорова на посаду міністра оборони для розвитку дронових технологій. Кирило Буданов очолить Офіс Президента, обійнявши одну з найвпливовіших посад у країні

Зеленський робить ставку на дрони: Федоров стане міністром оборони, Буданов очолить Офіс Президента - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський робить ставку на розвиток дронових технологій, запропонувавши кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це пише Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Автори вказують, що глава держави звернувся до керівника військової розвідки України Кирила Буданова з проханням стати керівником його апарату, обійнявши одну з найвпливовіших посад у країні після того, як Андрій Єрмак пішов у відставку на тлі корупційного скандалу.

Це призначення знаменує собою політичний поворотний момент для України після складного періоду, як на полі бою, так і поза ним. Єрмак, який був правою рукою Зеленського понад п'ять років і протягом усієї війни з росією, пішов у відставку наприкінці листопада

- нагадує ЗМІ.

Автори вказують, що призначення Федорова означає зміщення фокусу Міноборони у бік технологічної війни, тобто масштабування виробництва БпЛА, прискорення впровадження нових розробок, тіснішу роботу з приватними виробниками і стартапами, і навіть інтеграцію цифрових рішень безпосередньо у бойові процеси.

"Призначення Буданова може допомогти послабити політичний тиск на Зеленського, довіривши ключову роль видатній фігурі серед військових, групі, яка користується великою повагою в Україні", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова главою Офісу Президента. Олег Іващенко очолив Головне управління розвідки.

02.01.26, 21:49

Вадим Хлюдзинський

