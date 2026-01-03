Зеленський робить ставку на дрони: Федоров стане міністром оборони, Буданов очолить Офіс Президента - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський робить ставку на розвиток дронових технологій, запропонувавши кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це пише Bloomberg, інформує УНН.

Автори вказують, що глава держави звернувся до керівника військової розвідки України Кирила Буданова з проханням стати керівником його апарату, обійнявши одну з найвпливовіших посад у країні після того, як Андрій Єрмак пішов у відставку на тлі корупційного скандалу.

Це призначення знаменує собою політичний поворотний момент для України після складного періоду, як на полі бою, так і поза ним. Єрмак, який був правою рукою Зеленського понад п'ять років і протягом усієї війни з росією, пішов у відставку наприкінці листопада