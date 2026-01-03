Зеленський робить ставку на дрони: Федоров стане міністром оборони, Буданов очолить Офіс Президента - Bloomberg
Київ • УНН
Президент Зеленський запропонував Михайла Федорова на посаду міністра оборони для розвитку дронових технологій. Кирило Буданов очолить Офіс Президента, обійнявши одну з найвпливовіших посад у країні
Президент України Володимир Зеленський робить ставку на розвиток дронових технологій, запропонувавши кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це пише Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Автори вказують, що глава держави звернувся до керівника військової розвідки України Кирила Буданова з проханням стати керівником його апарату, обійнявши одну з найвпливовіших посад у країні після того, як Андрій Єрмак пішов у відставку на тлі корупційного скандалу.
Це призначення знаменує собою політичний поворотний момент для України після складного періоду, як на полі бою, так і поза ним. Єрмак, який був правою рукою Зеленського понад п'ять років і протягом усієї війни з росією, пішов у відставку наприкінці листопада
Автори вказують, що призначення Федорова означає зміщення фокусу Міноборони у бік технологічної війни, тобто масштабування виробництва БпЛА, прискорення впровадження нових розробок, тіснішу роботу з приватними виробниками і стартапами, і навіть інтеграцію цифрових рішень безпосередньо у бойові процеси.
"Призначення Буданова може допомогти послабити політичний тиск на Зеленського, довіривши ключову роль видатній фігурі серед військових, групі, яка користується великою повагою в Україні", - йдеться у статті.
Нагадаємо
Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова главою Офісу Президента. Олег Іващенко очолив Головне управління розвідки.
Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони02.01.26, 21:49 • 2194 перегляди