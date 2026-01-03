Bloomberg: Зеленский делает ставку на дроны: Федоров возглавит Минобороны, Буданов - Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на развитие дроновых технологий, предложив кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны. Об этом пишет Bloomberg, информирует УНН.

Авторы указывают, что глава государства обратился к руководителю военной разведки Украины Кириллу Буданову с просьбой стать руководителем его аппарата, заняв одну из самых влиятельных должностей в стране после того, как Андрей Ермак ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.

Это назначение знаменует собой политический поворотный момент для Украины после сложного периода, как на поле боя, так и вне его. Ермак, который был правой рукой Зеленского более пяти лет и на протяжении всей войны с Россией, ушел в отставку в конце ноября