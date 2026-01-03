Bloomberg: Зеленский делает ставку на дроны: Федоров возглавит Минобороны, Буданов - Офис Президента
Президент Зеленский предложил Михаила Федорова на должность министра обороны для развития дроновых технологий. Кирилл Буданов возглавит Офис Президента, заняв одну из самых влиятельных должностей в стране
Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на развитие дроновых технологий, предложив кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны. Об этом пишет Bloomberg, информирует УНН.
Авторы указывают, что глава государства обратился к руководителю военной разведки Украины Кириллу Буданову с просьбой стать руководителем его аппарата, заняв одну из самых влиятельных должностей в стране после того, как Андрей Ермак ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.
Это назначение знаменует собой политический поворотный момент для Украины после сложного периода, как на поле боя, так и вне его. Ермак, который был правой рукой Зеленского более пяти лет и на протяжении всей войны с Россией, ушел в отставку в конце ноября
Авторы указывают, что назначение Федорова означает смещение фокуса Минобороны в сторону технологической войны, то есть масштабирование производства БПЛА, ускорение внедрения новых разработок, более тесную работу с частными производителями и стартапами, и даже интеграцию цифровых решений непосредственно в боевые процессы.
"Назначение Буданова может помочь ослабить политическое давление на Зеленского, доверив ключевую роль выдающейся фигуре среди военных, группе, которая пользуется большим уважением в Украине", - говорится в статье.
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова главой Офиса Президента. Олег Иващенко возглавил Главное управление разведки.
