Bloomberg: Зеленский делает ставку на дроны: Федоров возглавит Минобороны, Буданов - Офис Президента

$42.170.18
49.550.24
ukenru
2 января, 16:10 • 11683 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 18526 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 25707 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 39649 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 26433 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 61974 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 89081 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 64582 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 58453 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 196244 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.1м/с
81%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российское мвд повторно объявило в розыск командира РДК Капустина2 января, 14:10 • 6072 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Харькову есть разрушения торгового центра: ГСЧС показала новые кадры последствийPhoto2 января, 14:54 • 9560 просмотра
Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ: Дейнеко останется в системе МВД2 января, 15:32 • 4786 просмотра
Премьер Японии провела переговоры с Трампом и планирует визит в США весной2 января, 15:48 • 5134 просмотра
Большинство регионов Украины столкнутся с отключениями света 3 января2 января, 16:02 • 8462 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 28007 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 47458 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 63854 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 196243 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 115715 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Франция
Польша
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 37619 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 47504 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 47322 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 115716 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 45005 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
9К720 Искандер
Техника
Фильм
Отопление

Bloomberg: Зеленский делает ставку на дроны: Федоров возглавит Минобороны, Буданов - Офис Президента

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Президент Зеленский предложил Михаила Федорова на должность министра обороны для развития дроновых технологий. Кирилл Буданов возглавит Офис Президента, заняв одну из самых влиятельных должностей в стране

Bloomberg: Зеленский делает ставку на дроны: Федоров возглавит Минобороны, Буданов - Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на развитие дроновых технологий, предложив кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны. Об этом пишет Bloomberg, информирует УНН.

Подробности

Авторы указывают, что глава государства обратился к руководителю военной разведки Украины Кириллу Буданову с просьбой стать руководителем его аппарата, заняв одну из самых влиятельных должностей в стране после того, как Андрей Ермак ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.

Это назначение знаменует собой политический поворотный момент для Украины после сложного периода, как на поле боя, так и вне его. Ермак, который был правой рукой Зеленского более пяти лет и на протяжении всей войны с Россией, ушел в отставку в конце ноября

- напоминает СМИ.

Авторы указывают, что назначение Федорова означает смещение фокуса Минобороны в сторону технологической войны, то есть масштабирование производства БПЛА, ускорение внедрения новых разработок, более тесную работу с частными производителями и стартапами, и даже интеграцию цифровых решений непосредственно в боевые процессы.

"Назначение Буданова может помочь ослабить политическое давление на Зеленского, доверив ключевую роль выдающейся фигуре среди военных, группе, которая пользуется большим уважением в Украине", - говорится в статье.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова главой Офиса Президента. Олег Иващенко возглавил Главное управление разведки.

Зеленский предложил Федорову возглавить Минобороны02.01.26, 21:49 • 2194 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Политика
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина