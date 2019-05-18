Блогер Гайворонський вийшов з ІТТ після 10 діб арешту

Гайворонський стверджує, що під час перебування в ізоляторі до нього приїжджали російські силовики, які нібито погрожували йому російською в’язницею, якщо він відмовиться поїхати на материкову Україну, щоб займатися шпигунством.

Нагадаємо, 7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 10 діб Гайворонського. Раніше повідомлялося, що російські силовики затримали блогера.

Ще раніше, перед цим, 26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 6.9 КоАП Росії (вживання наркотичних речовин без призначення лікаря). Крім того, суд зобов’язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Гайворонський назвав “маячнею” звинувачення у вживанні наркотиків.

Євген Гайворонський народився в Донецьку, навчався на журфаку місцевого вишу і займався в місті журналістською діяльністю. У Ялті живе кілька років. Працював прес-секретарем у місцевій проросійській громадській організації “Народна єдність”, активісти якої в березні 2014 роки збирали підписи за проведення “референдуму” про приєднання півострова до Росії. Потім Гайворонський редагував проросійський “Евразийский журнал”. На цій посаді він хвалив президента Росії Володимира Путіна під час перегляду його щорічного послання, яке транслювалося на набережній Ялти.

Деякий час Гайворонський був кореспондентом кримської редакції російського видання “Комсомольская правда”. Після звільнення з неї став співпрацювати із севастопольським виданням “Примечания”, яке називають опозиційним за критику місцевої влади.

Пізніше Гайворонський заявив, що розкаявся і змінив свою позицію щодо анексії півострова, висловивши сподівання, що “Україна все ж таки поверне Крим”.

“Примечания” оголосили, що припинили співпрацю з Євгеном Гайворонським після його “проукраїнських висловлювань” і коментарів, що “не відображають позицію редакції”. Сам Гайворонський вважає, що “Примечания” припинили з ним співпрацю через позицію з питання анексії Криму, критики на адресу президента Росії Володимира Путіна і російської влади півострова.