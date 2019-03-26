Суд у Ялті заарештував журналіста Гайворонського
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Російський Мировий суд у Ялті заарештував журналіста Євгена Гайворонського на 12 діб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим Реалії.
“За вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 6.9 КоАП (вживання наркотичних речовин без призначення лікаря), призначити йому адміністративне покарання у вигляді адміністративного арешту строком на 12 діб”, — оголосила рішення суддя.
Крім того, за інформацією ЗМІ, суд зобов’язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.
“Покласти на Гайворонського обов’язок пройти діагностику і практичне лікування у зв’язку зі вживанням психотропних речовин без призначення лікаря. Роз’яснити Гайворонському Євгену Борисовичу, що ухилення від вищевказаного обов’язку тягне за собою адміністративну відповідальність”, — йдеться в рішенні суду.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що журналіста затримали “через наркотики”.