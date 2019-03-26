В окупованому Криму затримали журналіста Гайворонського
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В окупованому Криму затримали, нібито "через наркотики", ялтинського журналіста Євгена Гайворонського. Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реаліі.
Про те, що журналіста нібито "затримали через наркотики", виданню повідомили знайомі журналіста на умовах анонімності.
"Він мені подзвонив пару годин тому. І дуже коротко сказав: "У мене є один дзвінок. Затримали. Закидають наркотики". Я, природно, задала питання, які. Він сказав: "Анабіоіди. О 15:00 у мене суд (за місцевим часом-ред.). Усе. У міському суді Ялти", - розповіла знайома Гайворонського.
Відзначається, раніше севастопольський інформаційний сайт "Примітки" оголосив, що припинив співпрацю з ялтинським журналістом Євгеном Гайворонським після його "проукраїнських висловлювань" і коментарів, які "не відображають позицію редакції".
Гайворонський вважає, що севастопольський інформаційний сайт "Примітки" припинив з ним співпрацю через позицію з питання анексії Криму, критики на адресу президента Росії Володимира Путіна і російської влади півострова.
6 березня російські силовики провели обшуки, за місцем проживання, у ялтинського журналіста Євгена Гайворонського. У нього було вилучено документи, електронна техніка, телефон, комп'ютер.
Нагадаємо, в посольстві США в Києві заявили, що стурбовані станом здоров'я кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова, який знаходиться під арештом в окупованому Криму.