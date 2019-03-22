В США обеспокоены состоянием здоровья журналиста Мемедеминова
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В посольстве США в Киеве заявили, что обеспокоены состоянием здоровья крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова, который находится под арестом в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию посольства США в Украине в Twitter.
"Мы глубоко обеспокоены относительно здоровья крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова, который был несправедливо задержан год назад. Россия должна немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - написали в публикации.
Как сообщал УНН, крымскому гражданском журналисту и блогеру Нариману Мемедеминову не провели запланированную на 14 марта 2019 операцию, которая должна была состояться в связи с ухудшением здоровья.
Напомним, оккупационная власть Крыма задержала Мемедеминова в марте 2018 года. В июне того же года Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу.
14 марта стало известно, что оккупационный суд Крыма продлил арест блогеру Нариману Мемедеминову до 16 мая 2019 года.
Ми глибоко стурбовані щодо здоров'я кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова, який був несправедливо затриманий рік тому. Росія повинна негайно звільнити всіх українських політв'язнів. #КримЦеУкраїна #QirimUkrainadir— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 22 марта 2019 г.