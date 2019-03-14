Окупаційний суд Криму продовжив арешт блогеру Мемедемінову
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Окупаційний суд Криму продовжив арешт блогеру Наріману Мемедемінову до 16 травня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву організації "Кримська солідарність" у Facebook.
Засідання окупаційного суду в Сімферополі відмовив Мемедемінову у відведенні прокурора та відхилив 4 інші клопотання. За результатами засідання арешт блогеру було подовжено до 16 травня.
Раніше УНН повідомляв, що кримськотатарського блогера Мемедемінова перевели в камеру під посиленим контролем.
Нагадаємо, окупаційна влада Криму затримала Мемедемінова в березні 2018 року. У червні того ж року Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню.