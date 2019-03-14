Оккупационный суд Крыма продлил арест блогеру Мемедеминову
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Оккупационный суд Крыма продлил арест блогеру Нариман Мемедеминову до 16 мая 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление организации "Крымская солидарность" в Facebook.
Заседание оккупационного суда в Симферополе отказал Мемедеминову в отводе прокурора и отклонил 4 другие ходатайства. По результатам заседания арест блогеру был продлен до 16 мая.
Ранее УНН сообщал, что крымскотатарского блогера Мемедеминова перевели в камеру под усиленным контролем.
Напомним, оккупационная власть Крыма задержала Мемедеминова в марте 2018 года. В июне того же года Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу.