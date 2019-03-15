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Блогеру Мамедемінову не провели заплановану операцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Кримському цивільному журналісту і блогеру Наріманом Мемедемінову не провели заплановану на 14 березня 2019 року операцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на громадську організацію "Кримська солідарність".

Блогеру Мамедемінову не провели заплановану операцію

"18 січня 2019 року у Нарімана при огляді лікарем було виявлено захворювання. 12 лютого 2019 року було вивезено на УЗД, де діагноз був підтверджений лікарем-урологом і запланована операція, на 14 березня 2019 року. Однак, 14 березня 2019 року, операція не була проведена і, більш того, по відношенню до Мемедемінова були заплановані два судових засідання, в одному з яких він відмовився брати участь, не бачачи сенсу в веденні дебатів", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією від членів ОНК стало відомо про погіршення здоров'я політв'язня Мемедемінова.

Адвокат Еміль Курбедінов, звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з приводу ненадання Мемедемінову термінової медичної допомоги.

Раніше, адвокат Курбедінов подавав заяву, в якій вказував на погіршення здоров'я підзахисного. Адвокат просив направити Нарімана Мемедемінова в медичний заклад державної системи охорони здоров'я для проходження обстеження, встановлення діагнозу та призначення лікування.

Незважаючи на виниклі в умовах СІЗО проблеми зі здоров'ям, що призвели Нарімана Мемедемінова до необхідності оперуватися, у ФСБ не бачать підстав для проведення негайної операції.

"Ми висловлюємо свої побоювання за здоров'я Нарімана Мемедемінова. Стороною захисту і сім'єю додавалися всіх можливих зусиль протягом двох місяців, для того, щоб домогтися огляду кваліфікованого лікаря. Проте призначена операція так і не відбулася і ми переживаємо за можливі ускладнення хвороби Нарімана Мемедемінова через ненадання йому своєчасної медичної допомоги ". - додали в організації.

Нагадаємо, окупаційний суд Криму продовжив арешт блогеру Наріман Мемедемінову до 16 травня 2019 року.

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