Блогеру Мамедеминову не провели запланированную операцию

“18 января 2019 года у Наримана при осмотре врачом было выявлено заболевание. 12 февраля 2019 года был вывезен на УЗИ, где диагноз был подтвержден врачом-урологом и запланирована операция, на 14 марта 2019 года. Однако, 14 марта 2019 года, операция не была проведена и, более того, в отношении Мемедеминова были запланированы два судебных заседания, в одном из которых он отказался принимать участие, не видя смысла в ведении прений”, — идется в сообщении.

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По информации от членов ОНК стало известно об ухудшении здоровья политзаключенного Мемедеминова.

Адвокат Эмиль Курбединов, обратился к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по поводу неоказания Мемедеминову срочной медицинской помощи.

Ранее, адвокат Курбединов подавал заявление, в котором указывал на ухудшение здоровья подзащитного. Адвокат просил направить Наримана Мемедеминова в медицинское учреждение государственной системы здравоохранения для прохождения обследования, установления диагноза и назначения лечения.

Несмотря на возникшие в условиях СИЗО проблемы со здоровьем, приведшие Наримана Мемедеминова к необходимости оперироваться, УФСБ не видит оснований для проведения незамедлительной операции.

“Мы выражаем свои опасения за здоровье Наримана Мемедеминова. Стороной защиты и семьей прилагались всевозможные усилия в течение двух месяцев, для того, чтобы добиться осмотра квалифицированного врача. Однако назначенная операция так и не состоялась и мы переживаем за возможные осложнения болезни Наримана Мемедеминова по причине неоказания ему своевременной медицинской помощи”. — добавили в организации.

Напомним, оккупационный суд Крыма продлил арест блогеру Нариман Мемедеминову до 16 мая 2019 года.