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Блогеру Мамедеминову не провели запланированную операцию

Киев • УНН

 • 9910 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Крымскому гражданскому журналисту и блогеру Нариману Мемедеминову не провели запланированную на 14 марта 2019 года операцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественную организацию “Крымская солидарность”.

Блогеру Мамедеминову не провели запланированную операцию

“18 января 2019 года у Наримана при осмотре врачом было выявлено заболевание. 12 февраля 2019 года был вывезен на УЗИ, где диагноз был подтвержден врачом-урологом и запланирована операция, на 14 марта 2019 года. Однако, 14 марта 2019 года, операция не была проведена и, более того, в отношении Мемедеминова были запланированы два судебных заседания, в одном из которых он отказался принимать участие, не видя смысла в ведении прений”, — идется в сообщении.

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По информации от членов ОНК стало известно об ухудшении здоровья политзаключенного Мемедеминова.

Адвокат Эмиль Курбединов, обратился к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по поводу неоказания Мемедеминову срочной медицинской помощи.

Ранее, адвокат Курбединов подавал заявление, в котором указывал на ухудшение здоровья подзащитного. Адвокат просил направить Наримана Мемедеминова в медицинское учреждение государственной системы здравоохранения для прохождения обследования, установления диагноза и назначения лечения.

Несмотря на возникшие в условиях СИЗО проблемы со здоровьем, приведшие Наримана Мемедеминова к необходимости оперироваться, УФСБ не видит оснований для проведения незамедлительной операции.

“Мы выражаем свои опасения за здоровье Наримана Мемедеминова. Стороной защиты и семьей прилагались всевозможные усилия в течение двух месяцев, для того, чтобы добиться осмотра квалифицированного врача. Однако назначенная операция так и не состоялась и мы переживаем за возможные осложнения болезни Наримана Мемедеминова по причине неоказания ему своевременной медицинской помощи”. — добавили в организации.

Напомним, оккупационный суд Крыма продлил арест блогеру Нариман Мемедеминову до 16 мая 2019 года.

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