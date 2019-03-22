У США занепокоєні станом здоров'я журналіста Мемедемінова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У посольстві США в Києві заявили, що стурбовані станом здоров’я кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова, який знаходиться під арештом в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію посольства США в Україні у Twitter.
"Ми глибоко стурбовані щодо здоров'я кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова, який був несправедливо затриманий рік тому. Росія повинна негайно звільнити всіх українських політв'язнів", - написали у публікації.
Як повідомляв УНН, кримському цивільному журналісту і блогеру Наріману Мемедемінову не провели заплановану на 14 березня 2019 року операцію, яка мала відбутись у зв’язку з погіршенням здоров’я.
Нагадаємо, окупаційна влада Криму затримала Мемедемінова в березні 2018 року. У червні того ж року Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню.
14 березня стало відомо, що окупаційний суд Криму продовжив арешт блогеру Наріману Мемедемінову до 16 травня 2019 року.
Ми глибоко стурбовані щодо здоров'я кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова, який був несправедливо затриманий рік тому. Росія повинна негайно звільнити всіх українських політв'язнів. #КримЦеУкраїна #QirimUkrainadir— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 22 марта 2019 г.