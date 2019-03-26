Суд в Ялте арестовал журналиста Гайворонского
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Российский Мировой суд в Ялте арестовал журналиста Евгения Гайворонского на 12 суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым Реалии.
“За совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП (употребление наркотических веществ без назначения врача), назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток”, — огласила решение судья.
Кроме того, по информации СМИ, суд обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости.
“Возложить на Гайворонского обязанность пройти диагностику и практическое лечение в связи с употреблением психотропных веществ без назначения врача. Разъяснить Гайворонскому Евгению Борисовичу, что уклонение от вышеуказанного долга влечет за собой административную ответственность”, — говорится в решении суда.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что журналиста задержали “за наркотики”.