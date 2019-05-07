Суд в окупованому Криму заарештував блогера Гайворонського

Гайворонський перебуває зараз в ізоляторі тимчасового тримання в Сімферополі.

Раніше 7 травня російські силовики затримали Гайворонського.

Як повідомляв УНН, 26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних речовин, пізніше того ж дня підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував його на 12 діб за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 6.9 КоАП Росії (вживання наркотичних речовин без призначення лікаря). Крім того, суд зобов’язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Раніше севастопольський інформаційний сайт “Примечания” оголосив, що припинив співпрацю з Гайворонським після його “проукраїнських висловлювань” і коментарів, які “не відображають позицію редакції”.

Сам журналіст заявляв, що сайт припинив із ним співпрацю через позицію з питання анексії Криму, критики на адресу президента Росії Володимира Путіна і призначеної кремлем влади півострова.

На початку цього місяця російські силовики провели обшук вдома у журналіста. У нього вилучили документи, електронну техніку, телефон, комп’ютер.