Суд в окупованому Криму заарештував блогера Гайворонського

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя пізно ввечері 7 травня заарештував на 10 діб ялтинського журналіста, блогера Євгена Гайворонського за відмову проходити медобстеження під час його попереднього затримання 26 березня. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, передає УНН.

Гайворонський перебуває зараз в ізоляторі тимчасового тримання в Сімферополі.

Раніше 7 травня російські силовики затримали Гайворонського.

Як повідомляв УНН, 26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних речовин, пізніше того ж дня підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував його на 12 діб за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 6.9 КоАП Росії (вживання наркотичних речовин без призначення лікаря). Крім того, суд зобов’язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Раніше севастопольський інформаційний сайт “Примечания” оголосив, що припинив співпрацю з Гайворонським після його “проукраїнських висловлювань” і коментарів, які “не відображають позицію редакції”.

Сам журналіст заявляв, що сайт припинив із ним співпрацю через позицію з питання анексії Криму, критики на адресу президента Росії Володимира Путіна і призначеної кремлем влади півострова.

На початку цього місяця російські силовики провели обшук вдома у журналіста. У нього вилучили документи, електронну техніку, телефон, комп’ютер.

Українські Національні Новини

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