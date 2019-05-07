Суд в оккупированном Крыму арестовал блогера Гайворонского
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя поздно вечером 7 мая арестовал на 10 суток ялтинского журналиста, блогера Евгения Гайворонского за отказ проходить медобследование во время его предварительного заключения 26 марта. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крим.Реалии, передает УНН.
Гайворонский находится сейчас в изоляторе временного содержания в Симферополе.
Раньше 7 мая российские силовики задержали Гайворонского.
Как сообщал УНН, 26 марта Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических веществ, позже в тот же день подконтрольный России суд в Ялте арестовал его на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача). Кроме того, суд обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости.
Ранее севастопольский информационный сайт "Примечания" объявил, что прекратил сотрудничество с Гайворонским после его "проукраинских высказываний" и комментариев, которые "не отражают позицию редакции".
Сам журналист заявил, что сайт прекратил с ним сотрудничество из-за позиции по вопросу аннексии Крыма, критики в адрес президента России Владимира Путина и предназначенной кремлем власти полуострова.
В начале этого месяца российские силовики провели обыск дома у журналиста. У него изъяли документы, электронную технику, телефон, компьютер.