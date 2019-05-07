Суд в оккупированном Крыму арестовал блогера Гайворонского

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 72316 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 99976 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102863 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104626 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128190 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112822 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138594 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144777 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130211 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130283 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд в оккупированном Крыму арестовал блогера Гайворонского

Суд в оккупированном Крыму арестовал блогера Гайворонского

Киев  •  УНН

 • 11467 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя поздно вечером 7 мая арестовал на 10 суток ялтинского журналиста, блогера Евгения Гайворонского за отказ проходить медобследование во время его предварительного заключения 26 марта. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крим.Реалии, передает УНН.

Гайворонский находится сейчас в изоляторе временного содержания в Симферополе.

Раньше 7 мая российские силовики задержали Гайворонского.

Как сообщал УНН, 26 марта Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических веществ, позже в тот же день подконтрольный России суд в Ялте арестовал его на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача). Кроме того, суд обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости.

Ранее севастопольский информационный сайт "Примечания" объявил, что прекратил сотрудничество с Гайворонским после его "проукраинских высказываний" и комментариев, которые "не отражают позицию редакции".

Сам журналист заявил, что сайт прекратил с ним сотрудничество из-за позиции по вопросу аннексии Крыма, критики в адрес президента России Владимира Путина и предназначенной кремлем власти полуострова.

В начале этого месяца российские силовики провели обыск дома у журналиста. У него изъяли документы, электронную технику, телефон, компьютер.

Украинские Национальные Новости

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