Блогер Гайворонский вышел из ИВС после 10 суток ареста

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 41932 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 63485 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 80205 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93234 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122961 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111592 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137736 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144645 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 63126 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 37249 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 94623 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

7 марта, 16:42 • 69680 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

19:47 • 32589 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 94623 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 122962 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 149556 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 161575 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220164 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 41932 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 37249 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 63126 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 92607 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 93066 просмотра
Актуальное
Блогер Гайворонский вышел из ИВС после 10 суток ареста

Блогер Гайворонский вышел из ИВС после 10 суток ареста

Киев  •  УНН

 • 9988 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Ялтинский журналист, блоггер Евгений Гайворонский вышел из изолятора временно содержания (ИВС) в Симферополе после 10 суток ареста за отказ проходить медобследование во время его предварительного заключения 26 марта. Об этом Крим.Реалии сообщил сам Гайворонский, передает УНН.

Гайворонский утверждает, что во время пребывания в изоляторе к нему приезжали российские силовики, которые якобы угрожали ему российской тюрьмой, если он откажется поехать на материковую Украину, чтобы заниматься шпионажем.

Напомним, 7 мая подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на 10 суток Гайворонского. Ранее сообщалось, что российские силовики задержали блогера.

Еще раньше, перед этим, 26 марта Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических средств, позже в тот же день подконтрольный России Мировой суд в Ялте арестовал Гайворонского на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача). Кроме того, суд обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости.

Гайворонский назвал “бредом” обвинения в употреблении наркотиков.

Евгений Гайворонский родился в Донецке, учился на журфаке местного вуза и занимался в городе журналистской деятельностью. В Ялте живет несколько лет. Работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации “Народное единство”, активисты которой в марте 2014 года собирали подписи за проведение “референдума” о присоединении полуострова к России. Затем Гайворонский редактировал пророссийский “Евразийский журнал”. На этом посту он хвалил президента России Владимира Путина во время просмотра его ежегодного послания, которое транслировалось на набережной Ялты.

Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания “Комсомольская правда”. После освобождения из нее стал сотрудничать с севастопольским изданием “Примечания”, которое называют оппозиционным за критику власти.

Позже Гайворонский заявил, что раскаялся и изменил свою позицию по аннексии полуострова, выразив надежду, что “Украина все же вернет Крым”.

“Примечания” объявили, что прекратили сотрудничество с Евгением Гайворонским после его “проукраинских высказываний” и комментариев, что “не отражают позицию редакции”. Сам Гайворонский считает, что “Примечания” прекратили с ним сотрудничество из-за позиции по вопросу аннексии Крыма, критики в адрес президента России Владимира Путина и российской власти полуострова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы