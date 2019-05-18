Блогер Гайворонский вышел из ИВС после 10 суток ареста

Гайворонский утверждает, что во время пребывания в изоляторе к нему приезжали российские силовики, которые якобы угрожали ему российской тюрьмой, если он откажется поехать на материковую Украину, чтобы заниматься шпионажем.

Напомним, 7 мая подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на 10 суток Гайворонского. Ранее сообщалось, что российские силовики задержали блогера.

Еще раньше, перед этим, 26 марта Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических средств, позже в тот же день подконтрольный России Мировой суд в Ялте арестовал Гайворонского на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача). Кроме того, суд обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости.

Гайворонский назвал “бредом” обвинения в употреблении наркотиков.

Евгений Гайворонский родился в Донецке, учился на журфаке местного вуза и занимался в городе журналистской деятельностью. В Ялте живет несколько лет. Работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации “Народное единство”, активисты которой в марте 2014 года собирали подписи за проведение “референдума” о присоединении полуострова к России. Затем Гайворонский редактировал пророссийский “Евразийский журнал”. На этом посту он хвалил президента России Владимира Путина во время просмотра его ежегодного послания, которое транслировалось на набережной Ялты.

Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания “Комсомольская правда”. После освобождения из нее стал сотрудничать с севастопольским изданием “Примечания”, которое называют оппозиционным за критику власти.

Позже Гайворонский заявил, что раскаялся и изменил свою позицию по аннексии полуострова, выразив надежду, что “Украина все же вернет Крым”.

“Примечания” объявили, что прекратили сотрудничество с Евгением Гайворонским после его “проукраинских высказываний” и комментариев, что “не отражают позицию редакции”. Сам Гайворонский считает, что “Примечания” прекратили с ним сотрудничество из-за позиции по вопросу аннексии Крыма, критики в адрес президента России Владимира Путина и российской власти полуострова.