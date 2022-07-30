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Блінкен опирається заклику оголосити росію спонсором тероризму - NYT

Блінкен опирається заклику оголосити росію спонсором тероризму - NYT

Київ • УНН

 • 648307 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Сенат США у середу одноголосно схвалив необов'язкову до виконання резолюцію, яка закликає держсекретаря США Ентоні Блінкена включити росію до списку спонсорів тероризму, одноголосно підтримавши її. Але держсекретар Ентоні Блінкен не такий певний, йдеться у статті The New York Times, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, протягом кількох тижнів на Блінкена чинився тиск з метою офіційно оголосити росію державою-спонсором тероризму. Цей ярлик нині на Північній Кореї, Сирії, Кубі та Ірані.

Однак, як вказано, адміністрація Байдена з обережністю ставиться до такого визначення, попри наполегливі заклики Конгресу та прохання України.

"Попри емоційний заклик, Блінкен чинить опір кроку, який може змусити його накласти санкції на союзників США, які ведуть бізнес з росією, і може знищити залишки дипломатії між Вашингтоном і москвою", - пише видання.

Блінкен, коментуючи питання, ухильно відповів, повторюючи те ж, що інші чиновники Держдепартаменту та Білого дому. Будь-яке рішення має ґрунтуватися на існуючих правових визначеннях, сказав він, водночас припустивши, що це питання є спірним, оскільки росія вже перебуває під багатьма санкціями.

"Ціна, яку змусили заплатити росію ми та інші країни, абсолютно відповідає наслідкам, які були б внаслідок визнання її державою-спонсором тероризму", - заявив Блінкен на прес-конференції. "Таким чином, практичні результати того, що ми робимо, такі ж", - додав він.

Висновок Державного департаменту про те, що росія є державою-спонсором тероризму — ярлик, який представники агентства називають "ядерним варіантом" — призведе до посилення санкцій проти постраждалої економіки росії, включаючи покарання щодо країн, які ведуть бізнес з москвою. Це також скасує традиційні правові бар’єри, які заважають приватним особам подавати до суду на іноземні уряди щодо відшкодування збитків, потенційно включаючи сім’ї американських добровольців, які загинули або були поранені під час боротьби з росією в Україні.

І це може раз і назавжди розірвати обмежені дипломатичні зв’язки адміністрації Байдена з москвою, кажуть аналітики, які Блінкен назвав важливим зберегти.

Високопоставлений чиновник США на умовах анонімності висловив занепокоєння тим, що такий захід обмежить можливості адміністрації звільнити деякі операції з росією від санкцій Заходу. Чиновник не уточнив ці види діяльності, але Сполучені Штати, наприклад, подбали про те, щоб російський експорт продовольства не постраждав від торгових санкцій.

При цьому експерти кажуть, що дипломатична ціна такого кроку може бути значною і що путін може вислати з країни всіх американських дипломатів. Поки що москва дозволила посольству США залишатися відкритим, а деяким дипломатам залишитися, включно з послом Джоном Салліваном.

"Однак руку містера Блінкена можна змусити. У той час як резолюція Сенату була просто закликом до дії, що не має юридичної сили, група демократів у Палаті представників у четвер представила новий захід, який, якщо його буде ухвалено Конгресом і він стане законом, покладе край управлінню Державним департаментом і приєднає росію до американського списку спонсорів тероризму", - пише видання.

Доповнення

Після загибелі людей у колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати рф державою-терористом.

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