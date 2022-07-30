Блинкен сопротивляется призыву объявить россию спонсором терроризма - NYT

Детали

Как отмечает издание, в течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с целью официально объявить россию государством-спонсором терроризма. Этот ярлык сейчас есть на Северной Корее, Сирии, Кубе и Иране.

Однако, как указано, администрация Байдена с осторожностью относится к такому определению, несмотря на настойчивые призывы Конгресса и просьбу Украины.

"Несмотря на эмоциональный призыв, Блинкен сопротивляется шагу, который может заставить его наложить санкции на союзников США, ведущих бизнес с россией, и может уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и москвой", - пишет издание.

Блинкен, комментируя вопрос, уклончиво ответил, вторя другим чиновникам Госдепартамента и Белого дома. Любое решение должно основываться на существующих правовых определениях, сказал он, в то же время предположил, что этот вопрос спорный, поскольку россия уже находится под многими санкциями.

"Цена, которую заставили заплатить россия мы и другие страны, абсолютно соответствует последствиям, которые были бы вследствие признания ее государством-спонсором терроризма", - заявил Блинкен на пресс-конференции. "Таким образом, практические результаты того, что мы делаем, такие же", – добавил он.

Вывод Государственного департамента о том, что россия является государством-спонсором терроризма — ярлык, который представители агентства называют "ядерным вариантом" — приведет к ужесточению санкций против пострадавшей экономики россии, включая наказания в отношении стран, ведущих бизнес с москвой. Это также отменит традиционные правовые барьеры, которые мешают частным лицам подавать в суд на иностранные правительства для возмещения ущерба, потенциально включая семьи американских добровольцев, погибших или раненых во время борьбы с россией в Украине.

И это может раз и навсегда разорвать ограниченные дипломатические связи администрации Байдена с москвой, говорят аналитики, которые Блинкен назвал важным сохранить.

Высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности выразил обеспокоенность тем, что такая мера ограничит возможности администрации освободить некоторые операции с россией от санкций Запада. Чиновник не уточнил эти виды деятельности, но Соединенные Штаты, например, позаботились о том, чтобы российский экспорт продовольствия не пострадал от торговых санкций.

При этом эксперты говорят, что дипломатическая цена такого шага может быть значительна и что путин может выслать из страны всех американских дипломатов. Пока что москва позволила посольству США оставаться открытым, а некоторым дипломатам остаться, включая посла Джона Салливана.

"Однако руку мистера Блинкена можно заставить. В то время как резолюция Сената была просто призывом к действию, не имеющем юридической силы, группа демократов в Палате представителей в четверг представила новую меру, которая, если будет принята Конгрессом и станет законом, положит конец управлению Государственным департаментом и присоединит россию к американскому списку спонсоров терроризма", - пишет издание.

Дополнение

После гибели людей в колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать рф государством-террористом.