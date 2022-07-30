Блинкен сопротивляется призыву объявить россию спонсором терроризма - NYT

ukru
14 марта, 19:57 • 102649 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 117656 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 107715 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138606 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138353 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113167 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106772 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92988 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111444 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136864 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 67356 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 56444 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 32380 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 42933 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 30427 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 19080 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 236127 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 266190 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 203162 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 208196 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 102649 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101500 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119419 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121858 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129136 просмотра
Актуальное
Блинкен сопротивляется призыву объявить россию спонсором терроризма - NYT

Блинкен сопротивляется призыву объявить россию спонсором терроризма - NYT

Киев • УНН

 • 648302 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Сенат США в среду единогласно одобрил необязательную к исполнению резолюцию, призывающую госсекретаря США Энтони Блинкена включить россию в список спонсоров терроризма, единогласно поддержав ее. Но госсекретарь Энтони Блинкен не так уверен, говорится в статье The New York Times, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, в течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с целью официально объявить россию государством-спонсором терроризма. Этот ярлык сейчас есть на Северной Корее, Сирии, Кубе и Иране.

Однако, как указано, администрация Байдена с осторожностью относится к такому определению, несмотря на настойчивые призывы Конгресса и просьбу Украины.

"Несмотря на эмоциональный призыв, Блинкен сопротивляется шагу, который может заставить его наложить санкции на союзников США, ведущих бизнес с россией, и может уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и москвой", - пишет издание.

Блинкен, комментируя вопрос, уклончиво ответил, вторя другим чиновникам Госдепартамента и Белого дома. Любое решение должно основываться на существующих правовых определениях, сказал он, в то же время предположил, что этот вопрос спорный, поскольку россия уже находится под многими санкциями.

"Цена, которую заставили заплатить россия мы и другие страны, абсолютно соответствует последствиям, которые были бы вследствие признания ее государством-спонсором терроризма", - заявил Блинкен на пресс-конференции. "Таким образом, практические результаты того, что мы делаем, такие же", – добавил он.

Вывод Государственного департамента о том, что россия является государством-спонсором терроризма — ярлык, который представители агентства называют "ядерным вариантом" — приведет к ужесточению санкций против пострадавшей экономики россии, включая наказания в отношении стран, ведущих бизнес с москвой. Это также отменит традиционные правовые барьеры, которые мешают частным лицам подавать в суд на иностранные правительства для возмещения ущерба, потенциально включая семьи американских добровольцев, погибших или раненых во время борьбы с россией в Украине.

И это может раз и навсегда разорвать ограниченные дипломатические связи администрации Байдена с москвой, говорят аналитики, которые Блинкен назвал важным сохранить.

Высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности выразил обеспокоенность тем, что такая мера ограничит возможности администрации освободить некоторые операции с россией от санкций Запада. Чиновник не уточнил эти виды деятельности, но Соединенные Штаты, например, позаботились о том, чтобы российский экспорт продовольствия не пострадал от торговых санкций.

При этом эксперты говорят, что дипломатическая цена такого шага может быть значительна и что путин может выслать из страны всех американских дипломатов. Пока что москва позволила посольству США оставаться открытым, а некоторым дипломатам остаться, включая посла Джона Салливана.

"Однако руку мистера Блинкена можно заставить. В то время как резолюция Сената была просто призывом к действию, не имеющем юридической силы, группа демократов в Палате представителей в четверг представила новую меру, которая, если будет принята Конгрессом и станет законом, положит конец управлению Государственным департаментом и присоединит россию к американскому списку спонсоров терроризма", - пишет издание.

Дополнение

После гибели людей в колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать рф государством-террористом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы