Обстріл колонії в Оленівці: Кулеба закликав партнерів визнати росію державою-терористом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Після того, як російські війська обстріляли колонію в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати рф терористичною державою, передає УНН.
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"росія скоїла черговий жахливий військовий злочин, обстрілявши виправну колонію в окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права та визнати росію терористичною державою", – написав Кулеба у Twitter.
Доповнення
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення російськими загарбниками доказів воєнних злочинів.
Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова у Facebook зазначила, що "росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками". Зі слів Решетилової, "спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій, сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області".