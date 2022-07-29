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Обстріл колонії в Оленівці: Кулеба закликав партнерів визнати росію державою-терористом

Обстріл колонії в Оленівці: Кулеба закликав партнерів визнати росію державою-терористом

Київ • УНН

 • 96546 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Після того, як російські війська обстріляли колонію в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати рф терористичною державою, передає УНН.

Цитата

"росія скоїла черговий жахливий військовий злочин, обстрілявши виправну колонію в окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права та визнати росію терористичною державою", – написав Кулеба у Twitter.

Доповнення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення російськими загарбниками доказів воєнних злочинів.

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова у Facebook зазначила, що "росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками". Зі слів Решетилової, "спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій, сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області".

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