Обстрел колонии в Еленовке: Кулеба призвал партнеров признать россию государством-террористом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. После того, как российские войска обстреляли колонию в Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать рф террористическим государством, передает УНН.
Цитата
"россия совершила очередное ужасное военное преступление, обстреляв исправительную колонию в оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Я призываю всех партнеров решительно осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать россию террористическим государством", – написал Кулеба в Twitter.
Дополнение
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение российскими захватчиками доказательств военных преступлений.
Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова в Facebook отметила, что "россияне начали разыгрывать карту с военнопленными и заложниками". По словам Решетиловой, "сначала были смертные приговоры, вчера распространили видео с издевательствами над военнопленным с отрезанием гениталий, сегодня ночью они совершили провокацию с обстрелом тюрьмы в Еленовке Донецкой области".