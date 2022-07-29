Обстрел колонии в Еленовке: Кулеба призвал партнеров признать россию государством-террористом

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"россия совершила очередное ужасное военное преступление, обстреляв исправительную колонию в оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Я призываю всех партнеров решительно осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать россию террористическим государством", – написал Кулеба в Twitter.

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В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение российскими захватчиками доказательств военных преступлений.

Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова в Facebook отметила, что "россияне начали разыгрывать карту с военнопленными и заложниками". По словам Решетиловой, "сначала были смертные приговоры, вчера распространили видео с издевательствами над военнопленным с отрезанием гениталий, сегодня ночью они совершили провокацию с обстрелом тюрьмы в Еленовке Донецкой области".