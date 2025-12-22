$42.340.00
Блекаут у Сан-Франциско: 110 тисяч споживачів знову зі світлом після масштабної аварії

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У Сан-Франциско майже повністю відновлено енергопостачання після суботнього колапсу, який залишив у темряві понад 130 тисяч мешканців. Компанія PG&E відновила електропостачання близько 110 000 споживачів, ще 21 000 залишаються без світла.

Блекаут у Сан-Франциско: 110 тисяч споживачів знову зі світлом після масштабної аварії

У Сан-Франциско практично повністю відновлено енергопостачання після суботнього колапсу, який залишив у темряві понад 130 тисяч мешканців. Компанія Pacific Gas and Electric Company (PG&E) спільно з міськими службами працювала всю ніч, щоб повернути струм у домівки каліфорнійців. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Аварія зачепила значну частину міста з 800-тисячним населенням. Відключення світлофорів спровокувало хаос на дорогах, а десятки підприємств та магазинів були змушені припинити роботу. За офіційними даними, постраждалих серед цивільного населення чи енергетиків немає.

До 7:30 ранку неділі бригади відновили електропостачання близько 110 000 споживачів і працюють над відновленням електропостачання для приблизно 21 000 осіб, які залишаються без електроенергії

– повідомила комунальна служба PG&E.

Під час піку кризи міська влада закликала мешканців до максимальної обережності, аби розвантажити екстрені лінії зв'язку.

У Сан-Франциско сталося значне відключення електроенергії – телефонуйте 911 лише у разі надзвичайних ситуацій, пов’язаних із безпекою життя, уникайте необов’язкових поїздок, не звертайте уваги на сигнали світлофора як на зупинку, тримайте дверцята холодильників і морозильних камер зачиненими та вимикайте основні прилади, щоб запобігти перенапрузі

– йдеться у повідомленні Департаменту з надзвичайних ситуацій.

Сан-Франциско накрив масштабний блекаут: без світла 130 тисяч абонентів21.12.25, 08:10 • 12271 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Reuters