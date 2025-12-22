Блэкаут в Сан-Франциско: 110 тысяч потребителей снова со светом после масштабной аварии

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20:13 • 4586 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 15563 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 25143 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 26443 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 40379 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 67063 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 74067 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44370 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37641 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 39560 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.8м/с
90%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветерPhoto21 декабря, 13:13 • 14679 просмотра
В Хорватии и Румынии зафиксировали случаи лепры: власти уверяют, что риска распространения нет21 декабря, 13:14 • 9166 просмотра
Генсек НАТО ответил, почему, несмотря на надежды на мир, не удается закончить войну21 декабря, 13:28 • 5706 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 18014 просмотра
МИД Украины требует наказания за ксенофобские случаи против украинцев в Польше21 декабря, 15:16 • 5466 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 18034 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 41335 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 74067 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 112158 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 82039 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Джеффри Эпштейн
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Государственная граница Украины
Румыния
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 16559 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 18463 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 30740 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 52643 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 36421 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Сериал
Дипломатка

Блэкаут в Сан-Франциско: 110 тысяч потребителей снова со светом после масштабной аварии

Киев • УНН

 • 116 просмотра

В Сан-Франциско почти полностью восстановлено энергоснабжение после субботнего коллапса, который оставил в темноте более 130 тысяч жителей. Компания PG&E восстановила электроснабжение около 110 000 потребителей, еще 21 000 остаются без света.

Блэкаут в Сан-Франциско: 110 тысяч потребителей снова со светом после масштабной аварии

В Сан-Франциско практически полностью восстановлено энергоснабжение после субботнего коллапса, который оставил в темноте более 130 тысяч жителей. Компания Pacific Gas and Electric Company (PG&E) совместно с городскими службами работала всю ночь, чтобы вернуть ток в дома калифорнийцев. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Авария затронула значительную часть города с 800-тысячным населением. Отключение светофоров спровоцировало хаос на дорогах, а десятки предприятий и магазинов были вынуждены прекратить работу. По официальным данным, пострадавших среди гражданского населения или энергетиков нет.

К 7:30 утра воскресенья бригады восстановили электроснабжение около 110 000 потребителей и работают над восстановлением электроснабжения для примерно 21 000 человек, которые остаются без электроэнергии

– сообщила коммунальная служба PG&E.

Во время пика кризиса городские власти призвали жителей к максимальной осторожности, чтобы разгрузить экстренные линии связи.

В Сан-Франциско произошло значительное отключение электроэнергии – звоните 911 только в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью жизни, избегайте необязательных поездок, не обращайте внимания на сигналы светофора как на остановку, держите дверцы холодильников и морозильных камер закрытыми и выключайте основные приборы, чтобы предотвратить перенапряжение

– говорится в сообщении Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Сан-Франциско накрыл масштабный блэкаут: без света 130 тысяч абонентов21.12.25, 08:10 • 12277 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Reuters