Блэкаут в Сан-Франциско: 110 тысяч потребителей снова со светом после масштабной аварии

В Сан-Франциско практически полностью восстановлено энергоснабжение после субботнего коллапса, который оставил в темноте более 130 тысяч жителей. Компания Pacific Gas and Electric Company (PG&E) совместно с городскими службами работала всю ночь, чтобы вернуть ток в дома калифорнийцев. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Авария затронула значительную часть города с 800-тысячным населением. Отключение светофоров спровоцировало хаос на дорогах, а десятки предприятий и магазинов были вынуждены прекратить работу. По официальным данным, пострадавших среди гражданского населения или энергетиков нет.

К 7:30 утра воскресенья бригады восстановили электроснабжение около 110 000 потребителей и работают над восстановлением электроснабжения для примерно 21 000 человек, которые остаются без электроэнергии

Во время пика кризиса городские власти призвали жителей к максимальной осторожности, чтобы разгрузить экстренные линии связи.

В Сан-Франциско произошло значительное отключение электроэнергии – звоните 911 только в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью жизни, избегайте необязательных поездок, не обращайте внимания на сигналы светофора как на остановку, держите дверцы холодильников и морозильных камер закрытыми и выключайте основные приборы, чтобы предотвратить перенапряжение