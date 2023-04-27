Благодійники організували відпочинок для дітлахів у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. “МХП-Громаді” разом з МГО Україна - Польща - Німеччина, Вінницькою територіальною організацією ВФСТ "Колос" та Фундацією "Braterstwo"організували поїздку до Польщі для 106 дітлахів мобілізованих працівників підприємств МХП, передає УНН.
Цитата
“Випробування, яке випало на долю українців, надскладне навіть для дорослих. Що говорити про дітей? Особливо тих, чиї батьки захищають країну.
Понад усе ми хочемо захистити їх: здоров’я, психіку, майбутнє. Тому ми подарували 106 дітям мобілізованих працівників підприємств МХП Вінницького, Черкаського, Київського та Сумського регіонів 2 тижні без війни.
Ми організували для них незабутню поїздку до Польщі: прогулянки Краковом, термальні купальні, катання з гірки на санкостраді, підняття фунікулером на Паркову гору, екскурсія до Бєлянської печери, поетичні читання, змагання з шахів та шашок, батли з настільного тенісу”, - повідомили у Фонді “МХП-Громаді”.
Там наголосили, що найголовнішим результатом їх ініціативи стали позитивні відгуки дітей.
“Найголовніша винагорода для нас - це відгуки дітей. І в кожному з них була фраза "я на 2 тижні забув/забула про війну". Віримо: ще трішечки, і війна залишиться для усіх нас в минулому назавжди. Головне, підтримувати захисників, державу і лад в громадах. А ще частіше обіймати дітей”, - розповіли у Фонді.
Нагадаємо
“Наша ряба” та благодійний фонд “МХП-Громаді” передали 5 тис. банок дитячого харчування “КОКО” родинам з дітьми, які через повномасштабне вторгнення були змушені покинути свої домівки й оселилися на Дніпропетровщині.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.