Благотворители организовали отдых для детей в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. “МХП-Громаде” вместе с МОО Украина - Польша - Германия, Винницкой территориальной организацией ВФСО "Колос" и Фондом "Braterstwo" организовали поездку в Польшу для 106 детей мобилизованных работников предприятий МХП, передает УНН.
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“Испытание, которое выпало на долю украинцев, сверхсложное даже для взрослых. Что говорить о детях? Особенно тех, чьи родители защищают страну.
Больше всего мы хотим защитить их: здоровье, психику, будущее. Поэтому мы подарили 106 детям мобилизованных работников предприятий МХП Винницкого, Черкасского, Киевского и Сумского регионов 2 недели без войны.
Мы организовали для них незабываемую поездку в Польшу: прогулки по Кракову, термальные купальни, катание с горки на санкостраде, поднятие на фуникулере на Парковую гору, экскурсия в Белянскую пещеру, поэтические чтения, соревнования по шахматам и шашкам, батлы по настольному теннису”, - сообщили в Фонде “МХП-Громаді”.
Там отметили, что главным результатом их инициативы стали положительные отзывы детей.
“Самая главная награда для нас - это отзывы детей. И в каждом из них была фраза "я на 2 недели забыл/забыла о войне". Верим: еще немного, и война останется для всех нас в прошлом навсегда. Главное, поддерживать защитников, государство и порядок в общинах. А еще чаще обнимать детей”, - рассказали в Фонде.
Напомним
“Наша ряба” и благотворительный фонд “МХП-Громаді” передали 5 тыс. банок детского питания “КОКО” семьям с детьми, которые из-за полномасштабного вторжения были вынуждены покинуть свои дома и поселились на Днепропетровщине.
Справка
"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.