“Наша ряба” та “МХП-Громаді” передали дитяче харчування для родин ВПО з Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. “Наша ряба” та благодійний фонд “МХП-Громаді” передали 5 тис. банок дитячого харчування “КОКО” родинам з дітьми, які через повномасштабне вторгнення були змушені покинути свої домівки й оселилися на Дніпропетровщині. Про це повідомили у пресслужбі підприємства МХП ПрАТ "Оріль-Лідер", передає УНН.
Деталі
Піврічний запас дитячого харчування отримали 37 сімей. «КОКО» родинам передали у межах проєкту по забезпеченню дитячим харчуванням малюків, які потребують цього найбільше.
Загалом у межах проєкту вже передали близько 27 тис. баночок «КОКО» родинам з малюками, а також закладам, що дбають про діток, позбавлених батьківського піклування. Це Черкаська обласна дитяча лікарня, Запорізький будинок дитини, Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини, Сумський спеціалізований будинок дитини.
Нагадаємо
Благодійний фонд “МХП-Громаді” разом з ПрАТ "Зернопродукт МХП" облаштували сучасними меблями кімнату виписки породіль у Тульчинській центральній районній лікарні.
Довідка
МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.