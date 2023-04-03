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"Наша ряба" и "МХП-Громаді" передали детское питание для семей ВПЛ с Днепропетровщины

Киев • УНН

 • 1655021 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. “Наша ряба” и благотворительный фонд “МХП-Громаді” передали 5 тыс. банок детского питания “КОКО” семьям с детьми, которые из-за полномасштабного вторжения были вынуждены покинуть свои дома и поселились на Днепропетровщине. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия МХП ЧАО "Орель-Лидер", передает УНН.

Детали

Полугодовой запас детского питания получили 37 семей. "КОКО" семьям передали в рамках проекта по обеспечению детским питанием малышей, которые нуждаются в этом больше всего.

Всего в рамках проекта уже передали около 27 тыс. баночек "КОКО" семьям с детьми, а также учреждениям, которые заботятся о детях, лишенных родительской опеки. Это Черкасская областная детская больница, Запорожский дом ребенка, Тернопольский областной центр реабилитации и развития ребенка, Сумской специализированный дом ребенка.

Напомним

Благотворительный фонд “МХП-Громаді” вместе с ЧАО "Зернопродукт МХП" обустроили современной мебелью комнату выписки рожениц в Тульчинской центральной районной больнице. 

Справка

МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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