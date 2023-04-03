"Наша ряба" и "МХП-Громаді" передали детское питание для семей ВПЛ с Днепропетровщины

Детали

Полугодовой запас детского питания получили 37 семей. "КОКО" семьям передали в рамках проекта по обеспечению детским питанием малышей, которые нуждаются в этом больше всего.

Всего в рамках проекта уже передали около 27 тыс. баночек "КОКО" семьям с детьми, а также учреждениям, которые заботятся о детях, лишенных родительской опеки. Это Черкасская областная детская больница, Запорожский дом ребенка, Тернопольский областной центр реабилитации и развития ребенка, Сумской специализированный дом ребенка.

Напомним

Благотворительный фонд “МХП-Громаді” вместе с ЧАО "Зернопродукт МХП" обустроили современной мебелью комнату выписки рожениц в Тульчинской центральной районной больнице.

Справка

МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.