Бізнесмен не може бути нардепом: думки експертів про агробізнес Хомутинника

"Аксіома давно відома і цього вимагає законодавство: якщо ти став народним депутатом - ти повинен позбутися бізнесу. Звичайно, бізнесмен не може бути народним депутатом. Але це зовсім не означає, особливо в українських реаліях, що вони поступаються бізнесом, а навіть якщо і позбавляються, то не беруть участі в його управлінні. Посада народного депутата дає великі можливості, які обранці і використовують.

Йдеться про захист своїх бізнес-інтересів, їх просування і лобіювання отримання держзамовлення. Коли у людини великий бізнес - у нього один статус, а коли він входить ще й у велику політику в статусі народного обранця, то звичайно, вони такі можливості використовують", - пояснив директор Інституту соціально-політичного проектування" Діалог "Андрій Миселюк.

Він додав, що придбання бізнес активів на державній службі є поширеною практикою в Україні.

"У нас багато хто починає депутатство з невеликим статком у бізнесі, а закінчує великими активами. При цьому ніхто з них не говорить, що вони це чесно заробили. Їм місце на лаві підсудних, звичайно, але цим особливо ніхто не заморочується", - підкреслив він.

Політолог Віктор Небоженко, в свою чергу, припустив, що нардеп В.Хомутіннік міг апелювати російськими грошима при купівлі частки в агросекторі.

"Звичайно ж, це не допустимо - бути великим бізнесменом і депутатом одночасно, але вони так виросли ...

Йому потрібно депутатство, адже депутатство - це біржа політичних послуг, щоб можна було підійти до дружини генпрокурора, посміхнутися, сказати що, ось, 8 березня сьогодні. Це дуже важливо мати допуск до політичних ресурсів, тому жоден бізнесмен, який розбагатів в злиденній країні під час війни, ніколи не покине Верховну Раду. Що завгодно з ними робіть, і Хомутинник тут не найкращий і не найгірший.

І справа не в тому, що він скуповує землю - я не вірю, що в українській банківській системі є вільні гроші для таких речей, вони є тільки в Росії. Друге, вони себе інакше не уявляють: як можна бути політиком і не бути бізнесменом.

Ми не заздримо жахливому збагачення в злиденній Україні, але ми розуміємо, що нічого хорошого для країни не буде з таким бізнесом ", - резюмував В.Небоженко.

Нагадаємо, 10 листопада АМКУ дозволив народному депутату Віталію Хомутинніку придбати частки в статуного капіталах 7-ми агропідприємств, які входять в структуру найбільшого агрохолдингу країни "Кернел".

Ця угода дозволить В.Хомутінніку отримати понад 50% голосів у вищому органі управління цих компаній і встановити над ними контроль. Попередня покупка активів компанії "Кернел" була здійснена В.Хомутінніком в 2015 році. Тоді він купив відразу 5% акцій.

Раніше УНН повідомляв, що "Кернел" і "Нібулон" за 10 місяців поточного року отримали 10 млрд грн повернення ПДВ.