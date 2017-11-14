Бизнесмен не может быть нардепом: мнения экспертов об агробизнесе Хомутинника

“Аксиома давно известна и этого требует законодательство: если ты стал народным депутатом — ты должен избавиться от бизнеса. Конечно, бизнесмен не может быть народным депутатом. Но это вовсе не означает, особенно в украинских реалиях, что они избавляются от бизнеса, а даже если и избавляются, то не берут участия в его управлении. Должность народного депутата дает большие возможности, которые избранники и используют.

Речь идет о защите своих бизнес-интересов, их продвижении и лоббировании получения госзаказа. Когда у человека крупный бизнес — у него один статус, а когда он входит еще и в большую политику в статусе народного избранника, то конечно, они такие возможности используют”, — объяснил директор Института социально-политического проектирования “Диалог” Андрей Мыселюк.

Он добавил, что приобретение бизнес активов на государственной службе является распространенной практикой в Украине.

“У нас многие начинают депутатство с небольшим состоянием в бизнесе, а заканчивают крупными активами. При этом никто из них не говорит, что они это честно заработали. Им место на скамейке подсудимых, конечно, но этим особо никто не заморачивается”, — подчеркнул он.

Политолог Виктор Небоженко в свою очередь предположил, что нардеп В.Хомутинник мог апеллировать российскими деньгами при покупке доли в агросекторе.

“Конечно же, это не допустимо — быть великим бизнесменом и депутатом одновременно, но они так выросли...

Ему нужно депутатство, ведь депутатство — это биржа политических услуг, чтобы можно было подойти к жене генпрокурора, улыбнуться, сказать что, вот, 8 марта сегодня. Это очень важно иметь допуск к политическим ресурсам, поэтому ни один бизнесмен, который разбогател в нищей стране во время войны, никогда не покинет Верховную Раду. Что угодно с ними делайте, и Хомутынник здесь не самый лучший и не самый худший.

И дело не в том, что он скупает землю — я не верю, что в украинской банковской системе есть свободные деньги для таких вещей, они есть только в Росси. Второе, они себя иначе не представляют: как можно быть политиком и не быть бизнесменом.

Мы не завидуем чудовищному обогащению в нищей Украине, но мы понимаем, что ничего хорошего для страны не будет с таким бизнесом”, — резюмировал В.Небоженко.

Напомним, 10 ноября АМКУ разрешил народному депутату Виталию Хомутиннику приобрести доли в статуных капиталах 7-ми агропредприятий, которые входят в структуру крупнейшего агрохолдинга страны “Кернел”.

Эта сделка позволит В.Хомутиннику получить свыше 50% голосов в высшем органе управления этих компаний и установить над ними контроль. Предыдущая покупка активов компании “Кернел” была совершена В.Хомутинником в 2015 году. Тогда он купил сразу 5% акций.

Ранее УНН сообщал, что “Кернел” и “Нибулон” за 10 месяцев текущего года получили 10 млрд грн возврата НДС.