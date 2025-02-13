Бізнес закликав владу розсекретити інформацію про українські надра
Київ • УНН
ЄБА закликала уряд зняти гриф "таємно" з інформації про поклади корисних копалин в Україні. Обмеження перешкоджають міжнародній співпраці та інвестиціям у видобувну галузь.
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала уряд зняти гриф "таємно" з інформації про поклади корисних копалин в Україні.
Про це йдеться на сайті ЄБА, повідомляє УНН.
Зазначається, що нині інформація про запаси та ресурси багатьох корисних копалин в Україні є обмеженою грифами "таємно" або "для службового користування". Зокрема, йдеться про дані щодо покладів алмазів, золота, літію, титану, платини та інших стратегічних матеріалів.
Такі встановлені законодавством обмеження перешкоджають укладенню міжнародних угод у сфері надрокористування та ускладнюють співпрацю зі стратегічними партнерами. Збереження грифу "таємно" щодо балансових запасів та ресурсів може стримувати їхню розробку та знижувати інтерес інвесторів. Особливо це критично в умовах, коли Україні бракує необхідного капіталу та сучасних технологій
В асоціації наводять приклад інших країн - так, Геологічна служба США регулярно публікує дані про наявні запаси корисних копалин, а Європейський Союз має відкриту платформу "Raw materials information system" з інформацією про критичні сировинні матеріали.
Зняття обмежень з геологічної інформації особливо актуальне в контексті виконання програми Ukraine Facility та реалізації стратегічного партнерства з ЄС у сировинній сфері. Бізнес-спільнота переконана, що зняття грифів-обмежень з відомостей допоможе залучити недержавні інвестиції у видобувну й переробну промисловість, не завдаючи шкоди національній безпеці України
Доповнення
Днями США передали Україні проєкт угоди щодо природних ресурсів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ хоче вивчити цей документ для того, щоб в Мюнхені під час безпекової конференції зафіксувати відповідні домовленості.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "фактично" погодилась надати США доступ до мінералів на 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу.