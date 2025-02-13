Бізнес закликав владу розсекретити інформацію про українські надра

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала уряд зняти гриф "таємно" з інформації про поклади корисних копалин в Україні.

Про це йдеться на сайті ЄБА, повідомляє УНН.

Зазначається, що нині інформація про запаси та ресурси багатьох корисних копалин в Україні є обмеженою грифами "таємно" або "для службового користування". Зокрема, йдеться про дані щодо покладів алмазів, золота, літію, титану, платини та інших стратегічних матеріалів.

Такі встановлені законодавством обмеження перешкоджають укладенню міжнародних угод у сфері надрокористування та ускладнюють співпрацю зі стратегічними партнерами. Збереження грифу "таємно" щодо балансових запасів та ресурсів може стримувати їхню розробку та знижувати інтерес інвесторів. Особливо це критично в умовах, коли Україні бракує необхідного капіталу та сучасних технологій

В асоціації наводять приклад інших країн - так, Геологічна служба США регулярно публікує дані про наявні запаси корисних копалин, а Європейський Союз має відкриту платформу "Raw materials information system" з інформацією про критичні сировинні матеріали.

Зняття обмежень з геологічної інформації особливо актуальне в контексті виконання програми Ukraine Facility та реалізації стратегічного партнерства з ЄС у сировинній сфері. Бізнес-спільнота переконана, що зняття грифів-обмежень з відомостей допоможе залучити недержавні інвестиції у видобувну й переробну промисловість, не завдаючи шкоди національній безпеці України