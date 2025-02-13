Бизнес призвал власть рассекретить информацию об украинских недрах

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала правительство снять гриф «секретно» с информации о залежах полезных ископаемых в Украине.

Об этом говорится на сайте ЕБА, сообщает УНН.

Отмечается, что сейчас информация о запасах и ресурсах многих полезных ископаемых в Украине ограничена грифами «секретно» или «для служебного пользования». В частности, речь идет о данных о залежах алмазов, золота, лития, титана, платины и других стратегических материалов.

Такие установленные законодательством ограничения препятствуют заключению международных соглашений в сфере недропользования и усложняют сотрудничество со стратегическими партнерами. Сохранение грифа «секретно» относительно балансовых запасов и ресурсов может сдерживать их разработку и снижать интерес инвесторов. Особенно это критично в условиях, когда Украине не хватает необходимого капитала и современных технологий

В ассоциации приводят пример других стран - так, Геологическая служба США регулярно публикует данные об имеющихся запасах полезных ископаемых, а Европейский Союз имеет открытую платформу «Raw materials information system» с информацией о критических сырьевых материалах.

Снятие ограничений с геологической информации особенно актуально в контексте выполнения программы Ukraine Facility и реализации стратегического партнерства с ЕС в сырьевой сфере. Бизнес-сообщество убеждено, что снятие грифов-ограничений со сведений поможет привлечь негосударственные инвестиции в добывающую и перерабатывающую промышленность, не нанося ущерб национальной безопасности Украины