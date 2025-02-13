Бизнес призвал власть рассекретить информацию об украинских недрах
Киев • УНН
ЕБА призвала правительство снять гриф «секретно» с информации о залежах полезных ископаемых в Украине. Ограничения препятствуют международному сотрудничеству и инвестициям в добывающую отрасль.
Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала правительство снять гриф «секретно» с информации о залежах полезных ископаемых в Украине.
Об этом говорится на сайте ЕБА, сообщает УНН.
Отмечается, что сейчас информация о запасах и ресурсах многих полезных ископаемых в Украине ограничена грифами «секретно» или «для служебного пользования». В частности, речь идет о данных о залежах алмазов, золота, лития, титана, платины и других стратегических материалов.
Такие установленные законодательством ограничения препятствуют заключению международных соглашений в сфере недропользования и усложняют сотрудничество со стратегическими партнерами. Сохранение грифа «секретно» относительно балансовых запасов и ресурсов может сдерживать их разработку и снижать интерес инвесторов. Особенно это критично в условиях, когда Украине не хватает необходимого капитала и современных технологий
В ассоциации приводят пример других стран - так, Геологическая служба США регулярно публикует данные об имеющихся запасах полезных ископаемых, а Европейский Союз имеет открытую платформу «Raw materials information system» с информацией о критических сырьевых материалах.
Снятие ограничений с геологической информации особенно актуально в контексте выполнения программы Ukraine Facility и реализации стратегического партнерства с ЕС в сырьевой сфере. Бизнес-сообщество убеждено, что снятие грифов-ограничений со сведений поможет привлечь негосударственные инвестиции в добывающую и перерабатывающую промышленность, не нанося ущерб национальной безопасности Украины
Дополнение
На днях США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев хочет изучить этот документ для того, чтобы в Мюнхене во время конференции по безопасности зафиксировать соответствующие договоренности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Устрана «фактически» согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов в обмен на военную помощь.