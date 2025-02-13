Бизнес призвал власть рассекретить информацию об украинских недрах

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ЕБА призвала правительство снять гриф «секретно» с информации о залежах полезных ископаемых в Украине. Ограничения препятствуют международному сотрудничеству и инвестициям в добывающую отрасль.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала правительство снять гриф «секретно» с информации о залежах полезных ископаемых в Украине.

Об этом говорится на сайте ЕБА, сообщает УНН.

Отмечается, что сейчас информация о запасах и ресурсах многих полезных ископаемых в Украине ограничена грифами «секретно» или «для служебного пользования». В частности, речь идет о данных о залежах алмазов, золота, лития, титана, платины и других стратегических материалов.

Такие установленные законодательством ограничения препятствуют заключению международных соглашений в сфере недропользования и усложняют сотрудничество со стратегическими партнерами. Сохранение грифа «секретно» относительно балансовых запасов и ресурсов может сдерживать их разработку и снижать интерес инвесторов. Особенно это критично в условиях, когда Украине не хватает необходимого капитала и современных технологий

- говорится в сообщении.

В ассоциации приводят пример других стран - так, Геологическая служба США регулярно публикует данные об имеющихся запасах полезных ископаемых, а Европейский Союз имеет открытую платформу «Raw materials information system» с информацией о критических сырьевых материалах.

Снятие ограничений с геологической информации особенно актуально в контексте выполнения программы Ukraine Facility и реализации стратегического партнерства с ЕС в сырьевой сфере. Бизнес-сообщество убеждено, что снятие грифов-ограничений со сведений поможет привлечь негосударственные инвестиции в добывающую и перерабатывающую промышленность, не нанося ущерб национальной безопасности Украины

- отметили в ЕБА. 

Дополнение

На днях США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев хочет изучить этот документ для того, чтобы в Мюнхене во время конференции по безопасности зафиксировать соответствующие договоренности.  

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Устрана «фактически» согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов в обмен на военную помощь. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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