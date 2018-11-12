Бізнес в Литві закликав уряд не підвищувати акцизи на алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. На кордоні Латвії і Естонії процвітає торгівля алкогольними напоями. Щорічні втрати естонського бюджету на акцизах оцінюються в 40 млн євро. Про це заявив президент Литовської конфедерації бізнесу Валдас Суткус, передає УНН з посиланням на 124.lt.
"Величезний потік покупців з Естонії та Фінляндії йде в Латвію і купує алкогольні напої там. Іншими словами, естонці платять податки Латвії, і ці суми сягають десятків мільйонів. Прем'єр Естонії вже публічно заявив про скасування запланованого збільшення акцизів в 2019-2020 рр. Йде дискусія і про зниження тарифів", - розповів він.
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В останній раз акцизи на спиртне переглядалися в Литві два роки тому, нагадує видання. Бізнес вже встиг впоратися з наслідками значного цінового стрибка, каже Суткус.
"Заморожені тарифи дозволили досягти того, що збори в бюджет також не погіршились. Але у поляків акцизний тариф на міцні напої менше вже на 25%, а литовці рахувати вміють і дороги в польські магазини прекрасно знають", - зазначив Суткус, закликавши владу Литви не повторювати помилок естонського уряду і не переглядати найближчим часом акцизні ставки.
Нагадаємо, народні депутати в Україні відхилили пропозицію уряду про підвищення акцизного податку на алкоголь в 2019 році на 9%.
За попередньою інформацією, в майбутньому році, акцизи на горілку, вино та інші спиртні напої переглядати не збираються. Однак, економісти в цьому не впевнені. Кажуть, потрібно дочекатися фінальної версії бюджету, щоб плани народних депутатів не розійшлися з діями.
Відзначимо, що в сьогодні український алкогольний ринок переживає складні часи. У тіні перебуває більше половини галузі, і з цим, як кажуть представники легального ринку, ніхто не бореться.
За даними журналіста Олександра Дубинського, влада навіть зацікавлена в тому, щоб ринок алкоголю був "сірим", тому що з цього мають прибуток представники контролюючих та правоохоронних органів.