Бізнес в Литві закликав уряд не підвищувати акцизи на алкоголь

КИЇВ. 12 листопада. УНН. На кордоні Латвії і Естонії процвітає торгівля алкогольними напоями. Щорічні втрати естонського бюджету на акцизах оцінюються в 40 млн євро. Про це заявив президент Литовської конфедерації бізнесу Валдас Суткус, передає УНН з посиланням на 124.lt.