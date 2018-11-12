Бизнес в Литве призвал правительство не повышать акцизы на алкоголь

“Огромный поток покупателей из Эстонии и Финляндии идет в Латвию и покупает алкогольные напитки там. Иными словами, эстонцы платят налоги Латвии, и эти суммы достигают десятков миллионов. Премьер Эстонии уже публично заявил об отмене запланированного увеличения акцизов в 2019-2020 гг. Идет дискуссия и о снижении тарифов”, — рассказал он.

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В последний раз акцизы на спиртное пересматривались в Литве два года назад, напоминает издание. Бизнес уже успел справиться с последствиями значительного ценового скачка, говорит Суткус.

“Замороженные тарифы позволили достичь того, что сборы в бюджет также не ухудшились. Но у поляков акцизный тариф на крепкие напитки меньше уже на 25%, а литовцы считать умеют и дороги в польские магазины прекрасно знают”, — отметил Суткус, призвав власти Литвы не повторять ошибок эстонского правительства и не пересматривать в ближайшее время акцизные ставки.

Напомним, народные депутаты в Украине отклонили предложение Правительства о повышении акцизного налога на алкоголь в 2019 году на 9%.

По предварительной информации в будущем году, акцизы на водку, вино и другие спиртные напитки пересматривать не собираются. Однако, экономисты в этом не уверены. Говорят, нужно дождаться финальной версии бюджета, чтобы планы народных депутатов не разошлись с действиями.

Отметим, что в сегодня украинский алкогольный рынок переживает сложные времена. В тени находится более половины отрасли, и с этим, как говорят представители легального рынка, никто не борется.

По данным журналиста Александра Дубинского, власти даже заинтересованы в том, чтобы рынок алкоголя был “серым”, потому что с этого имеют прибыль представители контролирующих и правоохранительных органов.