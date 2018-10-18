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Рада отклонила повышение акцизов на алкоголь

Рада отклонила повышение акцизов на алкоголь

Киев  •  УНН

 • 18849 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада отклонила проект закона 9085 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок некоторых налогов, в частности это касается повышения акцизов на алкогольные напитки, передает корреспондент УНН.

За соответствующее решение проголосовали только 170 народных депутатов.

В законопроекте предлагалось повысить на 9% ставки акцизов на пиво, вина крепленые, спирт этиловый и продукты, содержащие спирт.

Целью документа, как указано в пояснительной записке, является обеспечение формирования доходной части государственного бюджета Украины на 2019 год и приведения размеров ставок налогов в соответствии с инфляционными процессами в экономике.

Напомним, с инициативой о повышении акцизов на алкогольную продукцию на 9% выступило правительство. Эксперты сразу заявили, что такой шаг ускорит тенизацию рынка и повлечет очередное падение производства легальной продукции.

Уточним, что сегодня представитель серого алкогольного рынка с одной проданной бутылки водки зарабатывает в 100 раз больше, чем легальный производитель.

И такая ситуация, похоже, устраивает украинскую власть, говорит эксперт Ольга Ивушкина.

По ее словам, на стагнацию алкогольной промышленности отечественные регуляторы не реагируют уже несколько лет подряд.

"Никакой заинтересованности со стороны отечественных регуляторов в том, чтобы украинский водочный рынок развивался и приносил дополнительные поступления в бюджет, к сожалению, не наблюдается уже как минимум последних года три.

На нашем рынке легальные "белые" производители, которые исправно платят налоги, сегодня выживают. Объемы производства качественной водки по итогам 2017 года упали на 20%, по итогам первых 6 месяцев этого года - уже на 17%. И пока нет никаких предпосылок считать, что эта негативная тенденция изменится в положительную", - пояснила она.

Украинские Национальные Новости

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