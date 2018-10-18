Рада відхилила підвищення акцизу на алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Верховна Рада відхилила проект закону 9085 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків, зокрема це стосується підвищення акцизів на алкогольні напої, передає кореспондент УНН.
За відповідне рішення проголосували лише 170 народних депутатів.
У законопроекті пропонувалось підвищити на 9% ставки акцизів на пиво, вина кріплені, спирт етиловий та продукти, що містять спирт.
Метою документа, як вказано у пояснювальній записці, є забезпечення формування дохідної частини державного бюджету України на 2019 рік і приведення розмірів ставок податків у відповідність з інфляційними процесами в економіці.
Нагадаємо, з ініціативою про підвищення акцизів на алкогольну продукцію на 9% виступив уряд. Експерти одразу заявили, що такий крок прискорить тінізацію ринку і спричинить чергове падіння виробництва легальної продукції.
Уточнимо, що сьогодні представник сірого алкогольного ринку з однієї проданої пляшки горілки заробляє в 100 раз більше, ніж легальний виробник.
І така ситуація, схоже, влаштовує українську владу, говорить експерт Ольга Івушкіна.
За її словами, на стагнацію алкогольної промисловості вітчизняні регулятори не реагують вже кілька років поспіль.
"Ніякої зацікавленості з боку вітчизняних регуляторів в тому, щоб український горілчаний ринок розвивався і приносив додаткові надходження в бюджет, на жаль, не спостерігається вже щонайменше останніх років зо три.
На нашому ринку легальні "білі" виробники, котрі справно платять податки, сьогодні виживають. Обсяги виробництва якісної горілки за підсумками 2017 року впали на 20%, за підсумками перших 6 місяців цього року - вже на 17%. І поки немає ніяких передумов вважати, що ця негативна тенденція зміниться на позитивну", - пояснила вона.