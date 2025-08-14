Бюджет України отримає 2,6 млрд грн від російського онлайн-казино "PIN-UP"

$41.510.09
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 28102 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 21062 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 20496 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 21368 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 27887 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 38915 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 41585 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 40508 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42684 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Популярнi новини
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 24197 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 22308 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 24498 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 18077 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 5290 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 28078 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 163351 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 138067 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 128048 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 138431 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 3756 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 29856 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 52035 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 105114 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 121374 перегляди
Бюджет України отримає 2,6 млрд грн від російського онлайн-казино "PIN-UP"

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Державний бюджет України поповниться на 2,6 млрд грн завдяки стягненню коштів з російського онлайн-казино "PIN-UP". Шевченківський райсуд Києва визнав винним директора ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ", що діяло під цим брендом.

Бюджет України отримає 2,6 млрд грн від російського онлайн-казино "PIN-UP"

Державний бюджет України отримає 2,6 млрд грн, які були стягнуті у російського онлайн-казино "PIN-UP". До цього доклали зусиль правоохоронні органи, зокрема Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора, Державна служба фінансового моніторингу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

На підставі досудового розслідування ДБР Шевченківський райсуд м. Києва 10 липня 2025 року визнав винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень директора ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" - в Україні воно діяло під брендом онлайн-казино "PIN-UP".

Вирок суду набрав чинності через місяць, тобто 10 серпня. Щодо онлайн-казино було застосовано примусове стягнення на користь держави понад 2,6 млрд грн.

Через два дні після набуття чинності вироку, відповідне рішення суду було направлено до Міністерства фінансів України та АРМА.

На цей час процентний дохід від управління арештованими коштами становить понад 200 млн грн, заявили в ДБР.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на ДБР повідомляв, що командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику повідомили про підозру через завдання державі збитків майже на мільйон гривень.

Євген Устименко

