Бюджет України отримає 2,6 млрд грн від російського онлайн-казино "PIN-UP"

Державний бюджет України отримає 2,6 млрд грн, які були стягнуті у російського онлайн-казино "PIN-UP". До цього доклали зусиль правоохоронні органи, зокрема Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора, Державна служба фінансового моніторингу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

На підставі досудового розслідування ДБР Шевченківський райсуд м. Києва 10 липня 2025 року визнав винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень директора ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" - в Україні воно діяло під брендом онлайн-казино "PIN-UP".

Вирок суду набрав чинності через місяць, тобто 10 серпня. Щодо онлайн-казино було застосовано примусове стягнення на користь держави понад 2,6 млрд грн.

Через два дні після набуття чинності вироку, відповідне рішення суду було направлено до Міністерства фінансів України та АРМА.

На цей час процентний дохід від управління арештованими коштами становить понад 200 млн грн, заявили в ДБР.

