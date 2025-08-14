Бюджет Украины получит 2,6 млрд грн от российского онлайн-казино "PIN-UP"

$41.510.09
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 27730 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 20858 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 20302 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 21188 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 27794 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 38850 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 41572 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40499 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42674 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 24198 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 22309 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 24498 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 18079 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 5292 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 27672 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 163171 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 137887 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 127883 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 138283 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Черниговская область
Северная Корея
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 3568 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 29770 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 51954 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 105030 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 121296 просмотра
Таймс
WhatsApp
Signal
Шахед-136
Нефть марки Brent

Бюджет Украины получит 2,6 млрд грн от российского онлайн-казино "PIN-UP"

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Государственный бюджет Украины пополнится на 2,6 млрд грн благодаря взысканию средств с российского онлайн-казино "PIN-UP". Шевченковский райсуд Киева признал виновным директора ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ", действовавшего под этим брендом.

Бюджет Украины получит 2,6 млрд грн от российского онлайн-казино "PIN-UP"

Государственный бюджет Украины получит 2,6 млрд грн, которые были взысканы с российского онлайн-казино "PIN-UP". К этому приложили усилия правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора, Государственная служба финансового мониторинга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

На основании досудебного расследования ГБР Шевченковский райсуд г. Киева 10 июля 2025 года признал виновным в совершении ряда уголовных правонарушений директора ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" - в Украине оно действовало под брендом онлайн-казино "PIN-UP".

Приговор суда вступил в силу через месяц, то есть 10 августа. В отношении онлайн-казино было применено принудительное взыскание в пользу государства более 2,6 млрд грн.

Через два дня после вступления приговора в силу, соответствующее решение суда было направлено в Министерство финансов Украины и АРМА.

В настоящее время процентный доход от управления арестованными средствами составляет более 200 млн грн, заявили в ГБР.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на ГБР сообщал, что командиру артиллерийской батареи одной из воинских частей Киева и его заместителю сообщили о подозрении из-за нанесения государству ущерба почти на миллион гривен.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаКриминал и ЧП
Министерство финансов Украины
Украина
Киев