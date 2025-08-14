Бюджет Украины получит 2,6 млрд грн от российского онлайн-казино "PIN-UP"

Государственный бюджет Украины получит 2,6 млрд грн, которые были взысканы с российского онлайн-казино "PIN-UP". К этому приложили усилия правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора, Государственная служба финансового мониторинга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

На основании досудебного расследования ГБР Шевченковский райсуд г. Киева 10 июля 2025 года признал виновным в совершении ряда уголовных правонарушений директора ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" - в Украине оно действовало под брендом онлайн-казино "PIN-UP".

Приговор суда вступил в силу через месяц, то есть 10 августа. В отношении онлайн-казино было применено принудительное взыскание в пользу государства более 2,6 млрд грн.

Через два дня после вступления приговора в силу, соответствующее решение суда было направлено в Министерство финансов Украины и АРМА.

В настоящее время процентный доход от управления арестованными средствами составляет более 200 млн грн, заявили в ГБР.

Напомним

