Бюджет-2026: Мінфін заклав зростання доходів на 18,8%, каже - цифри "коректні"
Київ • УНН
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про очікуване зростання доходів Державного бюджету на 2026 рік на 18,8%, до 2,8 трильйона гривень. Збільшення доходів буде досягнуто за рахунок ПДВ, ПДФО, військового збору, податку на прибуток та акцизних податків.
В Україні доходи у Державному бюджеті на 2026 рік, як очікується, зростуть на 446,8 мільярда гривень, або на 18,8%, - до 2,8 трильйона гривень, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у парламенті у п'ятницю, назвавши джерела досягнення такого показника і зауваживши, що цифри "добре прораховані", передає кореспондент УНН.
Деталі
"Доходи бюджету зростуть на 446,8 млрд гривень, або на 18,8%. За нашим розрахунком, мають скласти 2,8 трильйони гривень", - повідомив міністр.
Відповідаючи на запитання, Марченко чітко пояснив, яким чином буде досягнуто зростання бюджету.
"Основні джерела, які ми передбачаємо для збільшення доходів, - це ПДВ зі звезених на територію України товарів - плюс 89,8 мільярда гривень. ПДФО і військовий збір - плюс 93,6 мільярда гривень. ПДВ з вироблених в Україні товарів, робіт та послуг з урахуванням бюджетного відшкодування - плюс 75,4 мільярда гривень. Податок на прибуток підприємств - плюс 11,9 мільярда гривень. Акцизний податок на мито звезених до України товарів - плюс 6,7 мільярда гривень. Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів - плюс 26,7 мільярда гривень", - пояснив Марченко.
Міністр наголосив, що це доходи державного бюджету. За його словами, ці цифри "коректні" і "добре прораховані".
Доповнення
Сергій Марченко заявив, що уряд передбачив на 2026 рік достатній ресурс на сектор безпеки та оборони.