Бюджет-2026: Мінфін заклав зростання доходів на 18,8%, каже - цифри "коректні"

Ексклюзив
07:43 • 5438 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
06:26 • 13077 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 28545 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 52891 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 37806 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 47485 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 63996 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28704 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23496 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 44329 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Politico: Трамп і Стармер - несподівана дружба, що змінює світову політику
Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відео
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 13077 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 63996 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 44329 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Марченко
Юлія Свириденко
Піт Гегсет
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Європа
Які светри обов'язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000
Financial Times
The Washington Post
M1 Abrams
Шахед-136
FGM-148 Javelin

Бюджет-2026: Мінфін заклав зростання доходів на 18,8%, каже - цифри "коректні"

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про очікуване зростання доходів Державного бюджету на 2026 рік на 18,8%, до 2,8 трильйона гривень. Збільшення доходів буде досягнуто за рахунок ПДВ, ПДФО, військового збору, податку на прибуток та акцизних податків.

Бюджет-2026: Мінфін заклав зростання доходів на 18,8%, каже - цифри "коректні"

В Україні доходи у Державному бюджеті на 2026 рік, як очікується, зростуть на 446,8 мільярда гривень, або на 18,8%, - до 2,8 трильйона гривень, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у парламенті у п'ятницю, назвавши джерела досягнення такого показника і зауваживши, що цифри "добре прораховані", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Доходи бюджету зростуть на 446,8 млрд гривень, або на 18,8%. За нашим розрахунком, мають скласти 2,8 трильйони гривень", - повідомив міністр.

Відповідаючи на запитання, Марченко чітко пояснив, яким чином буде досягнуто зростання бюджету.

"Основні джерела, які ми передбачаємо для збільшення доходів, - це ПДВ зі звезених на територію України товарів - плюс 89,8 мільярда гривень. ПДФО і військовий збір - плюс 93,6 мільярда гривень. ПДВ з вироблених в Україні товарів, робіт та послуг з урахуванням бюджетного відшкодування - плюс 75,4 мільярда гривень. Податок на прибуток підприємств - плюс 11,9 мільярда гривень. Акцизний податок на мито звезених до України товарів - плюс 6,7 мільярда гривень. Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів - плюс 26,7 мільярда гривень", - пояснив Марченко.

Міністр наголосив, що це доходи державного бюджету. За його словами, ці цифри "коректні" і "добре прораховані".

Доповнення

Сергій Марченко заявив, що уряд передбачив на 2026 рік достатній ресурс на сектор безпеки та оборони.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Сергій Марченко
Україна