Бюджет-2026: Минфин заложил рост доходов на 18,8%, говорит - цифры "корректные"
Киев • УНН
Министр финансов Сергей Марченко заявил об ожидаемом росте доходов Государственного бюджета на 2026 год на 18,8%, до 2,8 триллиона гривен. Увеличение доходов будет достигнуто за счет НДС, НДФЛ, военного сбора, налога на прибыль и акцизных налогов.
В Украине доходы в Государственном бюджете на 2026 год, как ожидается, вырастут на 446,8 миллиарда гривен, или на 18,8%, - до 2,8 триллиона гривен, заявил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, назвав источники достижения такого показателя и отметив, что цифры "хорошо просчитаны", передает корреспондент УНН.
Подробности
"Доходы бюджета вырастут на 446,8 млрд гривен, или на 18,8%. По нашему расчету, должны составить 2,8 триллиона гривен", - сообщил министр.
Отвечая на вопрос, Марченко четко объяснил, каким образом будет достигнут рост бюджета.
"Основные источники, которые мы предусматриваем для увеличения доходов, - это НДС с ввезенных на территорию Украины товаров - плюс 89,8 миллиарда гривен. НДФЛ и военный сбор - плюс 93,6 миллиарда гривен. НДС с произведенных в Украине товаров, работ и услуг с учетом бюджетного возмещения - плюс 75,4 миллиарда гривен. Налог на прибыль предприятий - плюс 11,9 миллиарда гривен. Акцизный налог на пошлину ввезенных в Украину товаров - плюс 6,7 миллиарда гривен. Акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров - плюс 26,7 миллиарда гривен", - пояснил Марченко.
Министр подчеркнул, что это доходы государственного бюджета. По его словам, эти цифры "корректны" и "хорошо просчитаны".
Дополнение
Сергей Марченко заявил, что правительство предусмотрело на 2026 год достаточный ресурс на сектор безопасности и обороны.