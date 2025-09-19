Бюджет-2026: Минфин заложил рост доходов на 18,8%, говорит - цифры "корректные"

$41.250.05
Эксклюзив
07:43 • 3786 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 11331 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 27667 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 51880 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 37097 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 47017 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 63143 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 28611 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23441 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 43734 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Популярные новости
ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины из замороженных активов РФ в обход Венгрии — Reuters18 сентября, 22:18 • 9802 просмотра
Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы18 сентября, 22:29 • 13336 просмотра
Politico: Трамп и Стармер – неожиданная дружба, меняющая мировую политику18 сентября, 22:59 • 8496 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть18 сентября, 23:21 • 31178 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений19 сентября, 00:25 • 24507 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 11357 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 38111 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 63153 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 43515 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 43741 просмотра
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 13680 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 33296 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 32107 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 31916 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 30094 просмотра
Бюджет-2026: Минфин заложил рост доходов на 18,8%, говорит - цифры "корректные"

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Министр финансов Сергей Марченко заявил об ожидаемом росте доходов Государственного бюджета на 2026 год на 18,8%, до 2,8 триллиона гривен. Увеличение доходов будет достигнуто за счет НДС, НДФЛ, военного сбора, налога на прибыль и акцизных налогов.

Бюджет-2026: Минфин заложил рост доходов на 18,8%, говорит - цифры "корректные"

В Украине доходы в Государственном бюджете на 2026 год, как ожидается, вырастут на 446,8 миллиарда гривен, или на 18,8%, - до 2,8 триллиона гривен, заявил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, назвав источники достижения такого показателя и отметив, что цифры "хорошо просчитаны", передает корреспондент УНН.

Подробности

"Доходы бюджета вырастут на 446,8 млрд гривен, или на 18,8%. По нашему расчету, должны составить 2,8 триллиона гривен", - сообщил министр.

Отвечая на вопрос, Марченко четко объяснил, каким образом будет достигнут рост бюджета.

"Основные источники, которые мы предусматриваем для увеличения доходов, - это НДС с ввезенных на территорию Украины товаров - плюс 89,8 миллиарда гривен. НДФЛ и военный сбор - плюс 93,6 миллиарда гривен. НДС с произведенных в Украине товаров, работ и услуг с учетом бюджетного возмещения - плюс 75,4 миллиарда гривен. Налог на прибыль предприятий - плюс 11,9 миллиарда гривен. Акцизный налог на пошлину ввезенных в Украину товаров - плюс 6,7 миллиарда гривен. Акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров - плюс 26,7 миллиарда гривен", - пояснил Марченко.

Министр подчеркнул, что это доходы государственного бюджета. По его словам, эти цифры "корректны" и "хорошо просчитаны".

Дополнение

Сергей Марченко заявил, что правительство предусмотрело на 2026 год достаточный ресурс на сектор безопасности и обороны.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Сергей Марченко
Украина