Біржа Благодійності "ДоброДій" передала позашляховик для підрозділу Нацгвардії: авто вже працює на фронті.

Один із підрозділів Національної гвардії України отримав потужний позашляховик BMW X5, який Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, передала в межах своєї ініціативи підтримки Сил оборони, пише УНН.

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"Цього разу один із підрозділів Національної гвардії України отримав автомобіль BMW X5. Це потужне дизельне авто з об’ємом двигуна 2993 см³, 2006 року випуску, та з відмінними характеристиками для роботи в польових умовах", - повідомили у Біржі Благодійності.

Автівка має високий кліренс і повний привід, тож легко долає бездоріжжя, а також демонструє витривалість і економічність, що критично важливо в умовах виконання бойових задач.

Окрім того, просторий салон і місткий багажник дозволяють військовим транспортувати як особовий склад, так і спорядження чи важливі вантажі.

"Для військових - це не просто засіб пересування. Це "робочий залізний кінь" на передовій, мобільність під обстрілами, вчасна евакуація, доставка допомоги або техніки. Словом, життєво необхідний інструмент", - зазначили благодійники.

Додамо

З початку повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності надала допомоги на майже 132 млн грн. З них отримали:

Сили оборони України - 93 061 500 грн;

медичні заклади - 8 533 000 грн;

важкохворі діти та підлітки - 16 440 000 грн;

гуманітарні ініціативи та соціальні проєкти - 13 944 000 грн.

Долучитися до проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects.