Биржа Благотворительности "ДоброДій" передала внедорожник для подразделения Нацгвардии: авто уже работает на фронте.

Одно из подразделений Национальной гвардии Украины получило мощный внедорожник BMW X5, который Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, передала в рамках своей инициативы поддержки Сил обороны, пишет УНН.

Детали

"В этот раз одно из подразделений Национальной гвардии Украины получило автомобиль BMW X5. Это мощный дизельный автомобиль с объемом двигателя 2993 см³, 2006 года выпуска, и с отличными характеристиками для работы в полевых условиях", - сообщили в Бирже Благотворительности.

Автомобиль имеет высокий клиренс и полный привод, поэтому легко преодолевает бездорожье, а также демонстрирует выносливость и экономичность, что критически важно в условиях выполнения боевых задач.

Кроме того, просторный салон и вместительный багажник позволяют военным транспортировать как личный состав, так и снаряжение или важные грузы.

"Для военных - это не просто средство передвижения. Это "рабочий железный конь" на передовой, мобильность под обстрелами, своевременная эвакуация, доставка помощи или техники. Словом, жизненно необходимый инструмент", - отметили благотворители.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения Биржа Благотворительности оказала помощи на почти 132 млн грн. Из них получили:

Силы обороны Украины - 93 061 500 грн;

медицинские учреждения - 8 533 000 грн;

тяжелобольные дети и подростки - 16 440 000 грн;

гуманитарные инициативы и социальные проекты - 13 944 000 грн.

Присоединиться к проектам Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно по ссылке: https://248.dp.ua/projects.