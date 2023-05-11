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На кордоні Азербайджану і Вірменії сталося зіткнення: один військовий загинув, четверо поранено

На кордоні Азербайджану і Вірменії сталося зіткнення: один військовий загинув, четверо поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У районі Нагірного Карабаху навколо Сотської копальні сталося зіткнення між військовими Азербайджану та Вірменії, унаслідок яких повідомляється про загибель азербайджанського бійця та поранення чотирьох вірменських військових. Про це інформує УНН, посилаючись на сайти міністерств оборони Азербайджану та Вірменії.

Деталі

Згідно з даними азербайджанського оборонного відомства, з 11:00 за місцевим часом вірменські військові вели мінометний обстріл позицій. Підрозділи ЗС Азербайджану "вжили необхідних заходів у відповідь". Повідомляється, що в результаті зіткнень загинув військовослужбовець.

Зі свого боку міноборони Вірменії підтвердили факт сутичок, і заявили, що азербайджанські бійці з 06:00 за місцевим часом відкрили вогонь з артилерії та мінометів. Відомство повідомило про чотирьох поранених зі свого боку та звинуватило Баку. Стан здоров'я двох поранених військовослужбовців оцінюється як задовільний, двох інших – середньої тяжкості, повідомило міністерство.

Як повідомляє Радіо Азатутюн, у неділю, 14 травня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв мають зустрітися для переговорів в Брюсселі. 

"Азербайджанська сторона дала згоду на зустріч (лідерів Азербайджану та Вірменії, - ред.) у Брюсселі 14 травня з ініціативи та за участю голови Ради ЄС Шарля Мішеля, яка не відбулася минулого року через відмову вірменської сторони від зустрічі у брюссельському форматі", - повідомив прессекретар МЗС Азербайджану Айхан Гаджізаде.

Він додав, що Баку заявило про можливість участі азербайджанської сторони у неформальній зустрічі у Кишиневі на полях саміту Європейського політичного співтовариства за участю президента Франції та канцлера ФРН 1 червня за умови, що ця зустріч "не замінить та не змінить" брюссельський формат.

"Проте остаточної згоди на участь у зустрічі в Кишиневі поки немає, враховуючи, що деталі зустрічі, що розглядається, не були детально розкриті", - зауважив прессекретар.

Пашинян 11 травня звинуватив Азербайджан у прагненні "підірвати переговори" у Брюсселі, але додав, що, як і раніше, готовий бути присутнім на них.

"Я не передумав їхати до Брюсселя", - сказав прем'єр своєму уряду.

Однак він зазначив, що шансів на підписання мирної угоди з Азербайджаном на зустрічі було дуже мало. За словами Пашиняна, проєкт угоди "все ще перебуває на дуже попередній стадії, і говорити про можливе підписання ще зарано".

Доповнення

Переважно християнська Вірменія та Азербайджан, населення якого переважно мусульмани, були республіками Радянського Союзу, які здобули незалежність у 1991 році, коли СРСР розпався. Вони двічі воювали через спірні території, в основному через Нагірний Карабах, переважно вірменський регіон всередині Азербайджану.

Десятки тисяч людей загинули під час двох воєн через регіон: одна тривала шість років і закінчилася 1994 року, а друга — 2020 року, яка закінчилася укладеною за посередництва росії угодою про припинення вогню. Але з того часу зіткнення відбуваються регулярно.

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен 4 травня заявив, що Вірменія та Азербайджан досягли "відчутного прогресу" в мирних переговорах, які США проводять між двома колишніми радянськими республіками через їхні численні конфлікти за територію Нагірного Карабаху.

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