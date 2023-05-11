На кордоні Азербайджану і Вірменії сталося зіткнення: один військовий загинув, четверо поранено

Деталі

Згідно з даними азербайджанського оборонного відомства, з 11:00 за місцевим часом вірменські військові вели мінометний обстріл позицій. Підрозділи ЗС Азербайджану "вжили необхідних заходів у відповідь". Повідомляється, що в результаті зіткнень загинув військовослужбовець.

Зі свого боку міноборони Вірменії підтвердили факт сутичок, і заявили, що азербайджанські бійці з 06:00 за місцевим часом відкрили вогонь з артилерії та мінометів. Відомство повідомило про чотирьох поранених зі свого боку та звинуватило Баку. Стан здоров'я двох поранених військовослужбовців оцінюється як задовільний, двох інших – середньої тяжкості, повідомило міністерство.

Як повідомляє Радіо Азатутюн, у неділю, 14 травня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв мають зустрітися для переговорів в Брюсселі.

"Азербайджанська сторона дала згоду на зустріч (лідерів Азербайджану та Вірменії, - ред.) у Брюсселі 14 травня з ініціативи та за участю голови Ради ЄС Шарля Мішеля, яка не відбулася минулого року через відмову вірменської сторони від зустрічі у брюссельському форматі", - повідомив прессекретар МЗС Азербайджану Айхан Гаджізаде.

Він додав, що Баку заявило про можливість участі азербайджанської сторони у неформальній зустрічі у Кишиневі на полях саміту Європейського політичного співтовариства за участю президента Франції та канцлера ФРН 1 червня за умови, що ця зустріч "не замінить та не змінить" брюссельський формат.

"Проте остаточної згоди на участь у зустрічі в Кишиневі поки немає, враховуючи, що деталі зустрічі, що розглядається, не були детально розкриті", - зауважив прессекретар.

Пашинян 11 травня звинуватив Азербайджан у прагненні "підірвати переговори" у Брюсселі, але додав, що, як і раніше, готовий бути присутнім на них.

"Я не передумав їхати до Брюсселя", - сказав прем'єр своєму уряду.

Однак він зазначив, що шансів на підписання мирної угоди з Азербайджаном на зустрічі було дуже мало. За словами Пашиняна, проєкт угоди "все ще перебуває на дуже попередній стадії, і говорити про можливе підписання ще зарано".

Доповнення

Переважно християнська Вірменія та Азербайджан, населення якого переважно мусульмани, були республіками Радянського Союзу, які здобули незалежність у 1991 році, коли СРСР розпався. Вони двічі воювали через спірні території, в основному через Нагірний Карабах, переважно вірменський регіон всередині Азербайджану.

Десятки тисяч людей загинули під час двох воєн через регіон: одна тривала шість років і закінчилася 1994 року, а друга — 2020 року, яка закінчилася укладеною за посередництва росії угодою про припинення вогню. Але з того часу зіткнення відбуваються регулярно.

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен 4 травня заявив, що Вірменія та Азербайджан досягли "відчутного прогресу" в мирних переговорах, які США проводять між двома колишніми радянськими республіками через їхні численні конфлікти за територію Нагірного Карабаху.