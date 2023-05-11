На границе Азербайджана и Армении произошло столкновение: один военный погиб, четверо ранены

Детали

Согласно данным азербайджанского оборонного ведомства, с 11:00 по местному времени армянские военные вели минометный обстрел позиций. Подразделения ВС Азербайджана "приняли необходимые ответные меры". Сообщается, что в результате столкновений погиб военнослужащий.

Со своей стороны минобороны Армении подтвердили факт столкновений, и заявили, что азербайджанские бойцы с 06:00 по местному времени открыли огонь из артиллерии и минометов. Ведомство сообщило о четырех раненых со своей стороны и обвинило Баку. Состояние здоровья двух раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двух других – средней тяжести, сообщило министерство.

Как сообщает Радио Азатутюн, в воскресенье, 14 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев должны встретиться для переговоров в Брюсселе.

"Азербайджанская сторона дала согласие на встречу (лидеров Азербайджана и Армении, - ред.) в Брюсселе 14 мая по инициативе и при участии председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, которая не состоялась в прошлом году из-за отказа армянской стороны от встречи в брюссельском формате", - сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он добавил, что Баку заявил о возможности участия азербайджанской стороны в неформальной встрече в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества с участием президента Франции и канцлера ФРГ 1 июня при условии, что эта встреча "не заменит и не изменит" брюссельский формат.

"Однако окончательного согласия на участие во встрече в Кишиневе пока нет, учитывая, что детали рассматриваемой встречи не были детально раскрыты", - отметил пресс-секретарь.

Пашинян 11 мая обвинил Азербайджан в стремлении "взорвать переговоры" в Брюсселе, но добавил, что по-прежнему готов присутствовать на них.

"Я не передумал ехать в Брюссель", - сказал премьер своему правительству.

Однако он отметил, что шансов на подписание мирного соглашения с Азербайджаном на встрече было очень мало. По словам Пашиняна, проект соглашения "все еще находится на предыдущей стадии, и говорить о возможном подписании еще рано".

Дополнение

Преимущественно христианская Армения и Азербайджан, население которого преимущественно мусульмане, были республиками Советского Союза, обретшими независимость в 1991 году, когда СССР распался. Они дважды воевали из-за спорных территорий, в основном через Нагорный Карабах, преимущественно армянский регион внутри Азербайджана.

Десятки тысяч человек погибли во время двух войн из-за региона: одна длилась шесть лет и закончилась в 1994 году, а вторая — в 2020 году, которая закончилась заключенным при посредничестве россии соглашением о прекращении огня. Но с тех пор столкновения происходят регулярно.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 мая заявил, что Армения и Азербайджан достигли "ощутимого прогресса" в мирных переговорах, которые США проводят между двумя бывшими советскими республиками из-за их многочисленных конфликтов за территорию Нагорного Карабаха.