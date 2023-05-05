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Вірменія та Азербайджан досягли "відчутного прогресу" в мирних перемовинах — Блінкен

Вірменія та Азербайджан досягли "відчутного прогресу" в мирних перемовинах — Блінкен

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У четвер держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вірменія та Азербайджан досягли "відчутного прогресу" в мирних переговорах, які США проводять між двома колишніми радянськими республіками через їхні численні конфлікти за територію Нагірного Карабаху, пише УНН з посиланням прес-конференцію Блінкена та Associated Press.

Цитата

"В останні дні сторони обговорили дуже складні питання і досягли відчутного прогресу у питанні міцної мирної угоди. Сподіваюся, що вони, як і я, також розуміють, що існує відчутна й доступна угода, досягнення якої буде не лише історичним кроком, а й здебільшого принесе користь народам Вірменії та Азербайджану і дуже позитивно вплине навіть за межами цих двох країн", - заявив держсекретар США.

Деталі

Чотириденна сесія переговорів не привела до мирної угоди, але Блінкен сказав, що угода може бути "в межах видимості, в межах досяжності". Також він похвалив обидві сторони за об’єднання, задля знайдення спільної мови.

Блінкен зауважив, що досягнення угоди було б "не тільки історичним, але й глибоко відповідало б інтересам народів Азербайджану та Вірменії та мало б дуже позитивні наслідки навіть за межами їхніх двох країн".

Доповнення

Перемовини проходили за закритими дверима в Інституті дипломатичної служби Державного департаменту в північній Вірджинії. Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану, які очолювали свої делегації, не виступали на церемонії закриття.

Участь США в конфлікті може бути своєрідним викликом впливу росії в зоні, яку вона вважає своєю сферою впливу. Посередництво росії останній значній угоді між двома сторонами та утримання військ в Нагірному Карабасі може втратити актуальність через зосередженість рф на війні з Україною. Хоч Блінкен говорив про прогрес, ознак наближення мирної угоди не було.

Довідково

Гірський регіон Нагірного Карабаху має важливе культурне значення як для вірмен, так і для азербайджанців.

Територія має чималий ступінь автономії в складі Азербайджану, коли належала до Радянського Союзу. Погіршення ситуації в СРСР спровокували вірменські сепаратистські заворушення, які переросли у повномасштабну війну після розпаду Радянського Союзу.

Значну частину азербайджанського населення вигнали наприкінці бойових дій у 1994 році. Сили етнічних вірмен за підтримки Вірменії почали контролювати не тільки Нагірний Карабах, але й навколишні території Азербайджану.

Далі історія Нагірного Карабаху стала «замороженим конфліктом» з вірменськими та азербайджанськими силами, які протистояли на ничійній землі з періодичними сутичками. У вересні 2020 року Азербайджан перейшов до повномасштабного штурму, аби захопити регіон. Запеклі бої тривали шість тижнів.

Кінець війни поклав посередництво росії у підписанні перемир’я, відповідно до якого Азербайджан відновив контроль над частинами Нагірного Карабаху та всією прилеглою територією, раніше окупованою вірменами. росія направила миротворчі сили у 2000 військовослужбовців для підтримки порядку, в тому числі для забезпечення того, щоб так званий Лачинський коридор залишався відкритим.

Проте у середині грудня минулого року група азербайджанців, назвавшись екологічними активістами, почала блокувати дорогу, заявивши, що вони протестують проти незаконного видобутку корисних копалин вірменами. Вірменія стверджує, що за протестами стоїть Азербайджан.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розвідка США оцінила ймовірність застосування росією ядерної зброї

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