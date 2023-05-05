Вірменія та Азербайджан досягли "відчутного прогресу" в мирних перемовинах — Блінкен

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"В останні дні сторони обговорили дуже складні питання і досягли відчутного прогресу у питанні міцної мирної угоди. Сподіваюся, що вони, як і я, також розуміють, що існує відчутна й доступна угода, досягнення якої буде не лише історичним кроком, а й здебільшого принесе користь народам Вірменії та Азербайджану і дуже позитивно вплине навіть за межами цих двох країн", - заявив держсекретар США.

Деталі

Чотириденна сесія переговорів не привела до мирної угоди, але Блінкен сказав, що угода може бути "в межах видимості, в межах досяжності". Також він похвалив обидві сторони за об’єднання, задля знайдення спільної мови.

Блінкен зауважив, що досягнення угоди було б "не тільки історичним, але й глибоко відповідало б інтересам народів Азербайджану та Вірменії та мало б дуже позитивні наслідки навіть за межами їхніх двох країн".

Доповнення

Перемовини проходили за закритими дверима в Інституті дипломатичної служби Державного департаменту в північній Вірджинії. Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану, які очолювали свої делегації, не виступали на церемонії закриття.

Участь США в конфлікті може бути своєрідним викликом впливу росії в зоні, яку вона вважає своєю сферою впливу. Посередництво росії останній значній угоді між двома сторонами та утримання військ в Нагірному Карабасі може втратити актуальність через зосередженість рф на війні з Україною. Хоч Блінкен говорив про прогрес, ознак наближення мирної угоди не було.

Довідково

Гірський регіон Нагірного Карабаху має важливе культурне значення як для вірмен, так і для азербайджанців.

Територія має чималий ступінь автономії в складі Азербайджану, коли належала до Радянського Союзу. Погіршення ситуації в СРСР спровокували вірменські сепаратистські заворушення, які переросли у повномасштабну війну після розпаду Радянського Союзу.

Значну частину азербайджанського населення вигнали наприкінці бойових дій у 1994 році. Сили етнічних вірмен за підтримки Вірменії почали контролювати не тільки Нагірний Карабах, але й навколишні території Азербайджану.

Далі історія Нагірного Карабаху стала «замороженим конфліктом» з вірменськими та азербайджанськими силами, які протистояли на ничійній землі з періодичними сутичками. У вересні 2020 року Азербайджан перейшов до повномасштабного штурму, аби захопити регіон. Запеклі бої тривали шість тижнів.

Кінець війни поклав посередництво росії у підписанні перемир’я, відповідно до якого Азербайджан відновив контроль над частинами Нагірного Карабаху та всією прилеглою територією, раніше окупованою вірменами. росія направила миротворчі сили у 2000 військовослужбовців для підтримки порядку, в тому числі для забезпечення того, щоб так званий Лачинський коридор залишався відкритим.

Проте у середині грудня минулого року група азербайджанців, назвавшись екологічними активістами, почала блокувати дорогу, заявивши, що вони протестують проти незаконного видобутку корисних копалин вірменами. Вірменія стверджує, що за протестами стоїть Азербайджан.

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